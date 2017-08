Les plus belles dream teams de l’histoire du foot - Brésil 70

Brésil 70

Pelé + Tostão + Jairzinho + Rivelino

Retour Suite

Peut-être la plus belle équipe de tous les temps... On est en 1970, la Coupe du monde s’appelle encore « le trophée Jules Rimet » , et le Brésil débarque au Mexique avec la ferme intention de se rattraper de son élimination précoce lors de la précédente édition (dès la phase de poules). Mário Zagallo aligne un quatuor offensif inouï, qui va survoler la compétition et marquer profondément les esprits : Jairzinho (Botafogo), Tostão (Cruzeiro), Rivelino (Corinthians) et bien évidemment, Pelé (Santos), alors au sommet de son art. Les quatre génies, rivaux au sein du championnat brésilien, constituent une ligne d’attaque insensée, et torpillent la Tchécoslovaquie (4-1) pour leur entrée dans la compétition. Pelé multiplie les actions mémorables : une tête fabuleuse contre l’Angleterre ( «» ), une feinte d’extraterrestre contre l’Uruguay, un lob de 50 mètres... Dans un style hautement spectaculaire, les Brésiliens démontrent une force de frappe digne d’Iron Fist et enchaînent les matchs de légende jusqu’en finale, où ils triomphent des Italiens au cours d’une démonstration de football samba comme on n’en avait jamais vu. Jairzinho, Tostão, Rivelino et Pelé ne jouent pas, ils dansent, et remportent la plus belle des Coupes du monde. Meilleur joueur de la compétition, Pelé accède instantanément au statut de légende vivante et reste le seul joueur à avoir remporté trois coupes du monde. Bon, après, c’est seulement deux de plus que Bernard Diomède.