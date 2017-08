Les plus belles dream teams de l’histoire du foot - Barcelone 92

Barcelone 92

Hristo Stoitchkov + Romário + Ronald Koeman + Michael Laudrup

Johan Cruyff ne s’est pas contenté de marquer de son empreinte, et pour l’éternité, la philosophie de jeu du Barça. Il a aussi écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du club, en tant que joueur dans les années 1970, puis en tant qu’entraîneur dans les années 1990, et a contribué activement à remplir l’armoire à trophées. C’est à lui que le Barça doit par exemple son premier titre en Ligue des champions (qui s’appelait encore la Coupe des clubs champions) en 1992. Sur le banc depuis 1988, Cruyff constitue l’une des plus formidables armadas de l’histoire des, et rassemble le Bulgare Stoitchkov, le Brésilien Romário, le Néerlandais Koeman et le Danois Laudrup. Comme il est interdit à l’époque d’aligner plus de trois joueurs étrangers, Cruyff fait tourner Laudrup, Stoitchkov et Koeman sur le banc, et laisse Romário empiler les buts. Pour entourer ces quatre stars aux ego surdimensionnés, on retrouve des joueurs catalans (Pep Guardiola) ou basques (Julio Salinas, Bakero, Txiki Begiristain). Hristo est fou à lier, mais régale ses coéquipiers, Romário est aussi génial qu’ingérable, et pourtant, tout le monde parvient à s’exprimer au sein de cette équipe hyper offensive. Le cocktail est explosif, le Barça pratique un football de rêve, rafle onze trophées et aligne la Sampdoria en finale de Coupe d’Europe (1-0 après prolongation). On ne reverra pas un tel quatuor au Barça avant l’association entre Kluivert, Figo, Rivaldo et Frédéric Déhu...