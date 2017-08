Les plus belles dream teams de l’histoire du foot - Arsenal 2004

Arsenal 2004

Le dernier titre d’Arsenal en Premier League remonte à presque quinze ans. Depuis, lesmultiplient les places d’honneur sans jamais décrocher le Graal et sont devenus, de façon plus ou moins justifiée, une sorte d’incarnation de la. Pourtant, le dernier titre de champion, décroché lors de la saison 2003-2004, est absolument mémorable. À l’époque, aucun avion ne survole Highbury pour remettre en doute le talent d’Arsène Wenger. Cette année-là, une équipe de légende acquiert le surnom des « Invincibles » , en terminant la saison sans concéder la moindre défaite (26 victoires et 12 matchs nuls). Elle s’appuie notamment sur des cadres de l’équipe de France : Patrick Vieira au milieu de terrain, Robert Pirès sur l’aile gauche, et Thierry Henry en pointe. À ce trio deest associé en attaque le «» (référence à sa peur de l’avion), l’expérimenté Dennis Bergkamp, icône du club depuis presque dix ans, qui s’épanouit dans un nouveau rôle de passeur. Vieira, Pirès, Henry, Bergkamp : quatre hommes aux caractères bien trempés qui semblaient faits pour évoluer ensemble, et qui écrasent tout sur leur passage. Aux côtés de ces artificiers de renom, Sylvain Wiltord, Fredrik Ljungberg, Sol Campbell, Kolo Touré, Gilberto Silva, et même Pascal Cygan... Après un titre décroché haut la main, les «» prolongent leur invincibilité jusqu’à la 10journée de la saison suivante, Thierry Henry passe à deux doigts du Ballon d’or (remporté par Pavel Nedvěd) et on se dit alors qu’Arsenal est bien parti pour rafler encore quelques titres en championnat. C’est sûr et certain.