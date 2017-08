Les plus belles dream teams de l’histoire du foot - Ajax 73

Ajax 73

Ruud Krol + Johnny Rep + Johan Neeskens + Johan Cruyff

Les Néerlandais ont une furieuse tendance à être omniprésents lorsqu'il s’agit d’évoquer les plus magnifiques équipes de l’histoire du foot. Mais aucune formation néerlandaise n’aura proposé un football plus merveilleux que l’Ajax entre 1971 et 1973. Sous la houlette de son maître tacticien roumain Ștefan Kovács, l’Ajax perpétue l’idée de football total inventée par Rinus Michels : tous les joueurs participent à l’attaque ou à la défense selon les situations de jeu. Cependant, aussi génial soit leur entraîneur, les Ajacides s’appuient sur un quatuor au talent stratosphérique : Ruud Krol en défense, en mode Luke Cage pour tenir la baraque, Johan Neeskens au milieu, Johnny Rep et Johan Cruyff en attaque. L’Europe du football est subjuguée par ces artistes aux cheveux longs qui réinventent l’idée même de football offensif et s’adjugent trois Coupes d’Europe consécutives en 1971, 1972 et 1973. Après avoir régné en maîtres sur l’Europe, les quatre terreurs se présentent en grands favoris sous le maillot de la sélection nationale lors de la Coupe du monde 1974 en Allemagne. Le rêve dess’effondre malheureusement en finale, à la surprise générale, à cause d’un but de Gerd Müller. Tant pis : si les Pays-Bas resteront à tout jamais un véritable symbole de la, l’Ajax du début des années 1970 demeure, pour l’éternité, l’une des équipes les plus romantiques et les plus rock’n’roll de l’histoire. Malheureusement, Ștefan Kovács n’aura pas le même succès en tant que sélectionneur de l’équipe de France...