Les pieds en l'air pour fêter le but de Jesé

It probably hurt. They probably didn’t care. pic.twitter.com/KKTdX7qJWs — B/R Football (@brfootball) 20 août 2017

Le précurseur d'un nouveau challenge dans les stades de football ?Tout juste arrivé dans son nouveau club, Jesé s'est déjà montré décisif avec Stoke City , samedi, en marquant le seul but du succès face à Arsenal (1-0) . La reprise victorieuse de l'Espagnol a fait chavirer le Bet365 Stadium et a particulièrement excité l'un des supporters qui a été photographié allongé sur le dos, la tête vers le bas et les pieds en l'air.Toujours moins insolite qu'un but de Jesé.