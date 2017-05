Les Pays-Bas s'imposent au Maroc

Kc

Surtout se mettre en confiance.Pas qualifiés pour le dernier Euro en France, plutôt mal embarqués dans les éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde avec déjà deux défaites et un match nul en cinq matchs, les Pays-Bas ont besoin de repartir sur de bonnes bases. Et cela passait par une victoire contre le Maroc ce mercredi en match amical.Au bout de vingt-deux minutes de jeu, c'est Quincy Promes qui lancent les siens sur de bons rails en ouvrant le score. Et peu après l'heure de jeu, c'est Vincent Janssen qui double la mise. Heureusement, car à peine deux minutes après ce deuxième but, Matthijs De Ligt, le défenseur central de 17 ans de l'Ajax, se fait expulser. Forcément, les Marocains profitent de la supériorité numérique pour réduire le score, par l'intermédiaire de Moubarak Boussoufa. Les Pays-Bas finiront toute de même par tenir le score et emporter la victoire.Après un second match amical contre la Côte d'Ivoire le 4 juin, les hommes de Fred Grim accueilleront le Luxembourg le 9 juin en éliminatoires.