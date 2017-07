Les Pays-Bas roulent, la Norvège coule

1

FC

C'est chaud dans le groupe A de l'Euro féminin. Car après deux journées, les quatre nations peuvent espérer se qualifier et redouter l'élimination.Ce sera tout de même très difficile pour la Norvège , dernière avec zéro point, qui a enchaîné par une deuxième défaite face à la Belgique (2-0). Cette dernière se positionne au troisième rang avec trois unités, comme le Danemark Des Danoises qui ont subi la loi des Hollandaises, plutôt heureuses avec cette victoire sur le plus petit des scores. Les Pays-Bas , deux succès en deux rencontres, sont en position de force (première place avec trois points d'avance sur les deuxième et troisième).Triste pour les Norvégiennes, qui avaient atteint la finale il y a quatre ans.