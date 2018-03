Les Pays-Bas gifflent le Portugal

Portugal (4-4-2) : Lopes - Cancelo, Rolando (Neto, 46e), Fonte, Mário Rui - M. Fernandes, Gomes (Guedes, 46e), Adrien (A.Silva, 46e), B. Fernandes (Mario, 78e) - Quaresma (Martins, 55e), Ronaldo (Moutinho, 68e). Sélectionneur : Fernando Santos.



Pays-Bas (5-3-2) : Cillessen - Tete (Til, 78e), de Ligt (Fosu-Mensah, 84e), Van Dijk, Aké, Vilhena (De Vrij, 67e) - Van de Beek, Pröpper, Wijnaldum (De Roon, 68e) - Babel (Berghuis, 84e), Depay (Kluivert, 78e). Sélectionneur : Ronald Koeman.

27 ans plus tard, les Pays-Bas retrouvent la victoire face au Portugal.Après huit matchs sans connaître la victoire face aux Portugais, les Néerlandais se sont vengés de l’élimination en demi-finale de l’Euro 2004 et de celle en huitièmes du Mondial 2006 en atomisant les champions d’Europe en titre (3-0). Rolando , Depay, Tete Rudy Buquet au sifflet, Pascal Dupraz aux commentaires, c’est peu dire que ce Portugal-Pays-Bas sent bon la Ligue 1. Et dans ce remake du dernier Lyon-Marseille, ce sont les Néerlandais qui frappent les premiers par l’intermédiaire de Memphis Depay , bien placé pour crucifier son coéquipier Anthony Lopes (0-1, 11). Dominateurs, les Portugais font tourner le ballon mais n’arrivent pas à s’approcher des cages de Jasper Cillessen . Au contraire des hommes de Ronald Koeman qui profitent du remaniement effectué par Fernando Santos et de la passivité défensive des Lusitaniens pour faire trembler les filets sur un coup de boule de Ryan Babel (0-2, 32), avant de tripler la marque sur une demi-volée de l’extérieur du pied de Virgil van Dijk (0-3, 45+2).Logiquement mécontent du score, Fernando Santos profite de la pause pour faire entrer André Silva et Gonçalo Guedes . Des changements qui vont réveiller les Portugais, mais Jasper Cillessen ne se fait pas avoir par Ricardo Quaresma et son extérieur du pied toujours aussi sublime (49). Satisfaits du score, les Pays-Bas se contentent, eux, de défendre. Une tâche que Joao Cancelo rend plus facile en écopant d’un carton rouge pour deux grosses fautes (61). En infériorité numérique, le Portugal continue tout de même sa marche en avant, mais ce baroud d’honneur n’est pas suffisant pour mettre en danger une formation batave qui semble remonter petit à petit la pente.Le Portugal va devoir montrer un autre visage pour créer à nouveau la surprise lors du Mondial en Russie.