Les Pays-Bas enterrent l'Angleterre

Pays-Bas 3 - 0 Angleterre

Les Néerlandaises sont bien parties pour réussir leur Euro à domicile !En tout cas, il ne leur reste plus qu'une seule marche avant de soulever la coupe. Et pour se débarrasser des Anglaises, les Oranges n'ont pas fait de détails et leur ont envoyé un très sec 3-0. Ce sont pourtant les Anglaises qui ont le plus canardé puisqu'elles ont envoyé 17 tirs dont 8 cadrés, quand les Hollandaises se sont contentées d'un efficace 9 tirs/4 cadrés. La pauvre Millie Bright a même conclu la rencontre en marquant contre-son-camp, en privant les siennes de tout espoir deEn finale, les Pays-Bas croiseront le fer avec le Danemark