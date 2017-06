Les Pays-Bas braconnent les Éléphants

Pays-Bas 5-0 Côte d'Ivoire

Belle bouffée.Une nouvelle fois mal engagés dans leur groupe de qualifications à la Coupe du Monde 2018 (4après cinq journées), les Pays-Bas se sont offerts dimanche un petit plaisir en avalant la Côte d'Ivoire à Rotterdam (5-0).Le défenseur de l' Ajax Joël Veltman , s'est offert un doublé avant de voir Robben inscrire un penalty puis Klaassen et Janssen ont bouclé une démonstration qui restera comme la plus large des Oranje depuis le 6-1 claqué contre la Yougoslavie lors de l'Euro 2000.Autre rencontre de la soirée notable, on gardera la victoire du Luxembourg contre l' Albanie (2-1).