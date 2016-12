Les Parisiennes éteignent l'OL

579

Paris Saint-Germain 1-0 Olympique lyonnais

Par Lhadi Messaouden

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était la finale de la D1 féminine.Fortes d'un parcours sans faute – neuf matchs, neuf victoires –, les Parisiennes et les Lyonnaises ont enfin pu en découdre, au Camp des Loges, lors de la 10journée de championnat.L'entame de match est à l'avantage de l'OL. Les Fenottes accaparent le cuir et imposent de grosses séquences de possession au PSG. Ce scénario, on pouvait l'envisager. Tout comme la solidité parisienne. C'est simple, les filles de Patrice Lair ne laissent rien passer. La défense francilienne respire la sérénité, et Lyon ne se procure pas d'occasion. Pire, les visiteuses s'exposent aux contres, et Cristiane est à un cheveu de les punir. Les deux équipes retournent au vestiaire sur ce score de parité.Secouées à la pause, les Lyonnaises reviennent sur le terrain avec davantage d'intensité. Paris, de son côté, évolue plus haut sur le terrain. Le rythme de la rencontre s'accélère, et le ballon fuse d'un camp à l'autre. Mais dans ce second acte, ce sont bien les Rhodaniennes qui dominent les débats. Les Parisiennes affichent un déchet technique important, et Shirley Cruz offre une balle de but à Hegerberg, mais la Norvégienne vendange on ne sait trop comment (65). Les minutes défilent, et la pression sur les cages du PSG s'accentue. Et alors que les Lyonnaises sont proches de la délivrance, leur dernier rempart décide de les trahir. Seule sur le côté droit, Marie- Laure Delie décoche une belle frappe, certes, mais qui ne semble pas inarrêtable. Et pourtant, Sarah Bouhaddi trouve le moyen de se faire lober. 1-0 pour Paris et encore un coup dur pour les gardiennes. Avec ce petit pion d'avance, le club de la capitale s'offre le scalp lyonnais et prend place en tête du championnat. C'est la première fois en dix ans que Lyon abandonne cette position.Les Parisiennes peuvent se rêver championnes. Au contraire de leurs homologues masculins.