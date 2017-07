Les Oranjes volent en quarts, la Norvège plonge

1

Belgique 1-2 Pays-Bas

Norvège 0-1 Danemark

MR

Les Hollandaises avaient à cœur de faire le trois à la suite dans cet Euro maison. Et lescherchent tout de suite à emballer ce derby des plats pays, avec Van de Sanden et Martens, insaisissables sur les côtés. Si bien que cette dernière est bousculée dans la surface par Maud Coutereels, qui s'est faite recoudre le crâne quelques minutes plus tôt et devait avoir encore son bandage devant les yeux. Sherinda Spitse transforme le penalty en trompant Justien Odeurs à contre-pied.Les Belges n'oublient pas qu'elles gardent une chance de qualification en cas de victoire. Logique donc de voir Janyce Cayman s'y atteler dès le retour des vestaires avec une reprise qui file juste au-dessus de la barre (55). Dans la foulée, Tessa Wullaert se retrouve aux 30 mètres à la retombée d'un mauvais dégagement et balance une ogive qui va s'écraser dans la lucarne d'une Sari van Veenendaal médusée. Les Hollandaises sont prises à la gorge mais la sensation Lieke Martens calme les voisines. Mise sur orbite par Jackie Groenen, l'ailière du Barça enclenche une frappe déviée par Jaques, qui lobe sa propre gardienne. Wullaert et Jaques continuent de pousser jusque dans les arrêts de jeu mais ce sont les locales qui gagnent la bataille des «» . Lors du dernier Euro, les Néerlandaises n'avaient pas réussi à gagner un match. Aujourd'hui, elles peuvent voir loin.Décidément, l'ordre continental change très vite chez les filles : les Norvégiennes, finalistes il y a quatre ans, quittent la compétition dès la phase de groupe sans inscrire le moindre point. Une première depuis 20 ans. La Danoise Katrine Veje a cueilli à froid ses voisines du nord en fusillant du gauche Ingrid Hjelmseth. Les signes contraires se sont accumulés pour les Norvégiennes puisque, juste avant la pause, Caroline Graham Hansen a vu son penalty repoussé par Lykke Petersen (43). La poisse continue puisque la gardienne norvégienne Ingrid Hjelmseth doit mordre ses gants pendant qu'elle se fait recoudre le bras sur la pelouse. Au bout des 10 minutes de temps additionnel, les filles de Nils Nielsen valident leur deuxième place de ce groupe.