Les notes de Tottenham

Quatre-vingt très bonnes minutes gâchées par six cents secondes de blanc. Tottenham a tout maîtrisé, sauf le score.

154

Tottenham Hotspurs

Son (7) : Des accélérations insultantes de facilité d’un côté, des occasions ratées en première période qui mériteraient mille balayettes de l’autre. Son of a bitch.

Il est cet invité aux Césars qui panique au moment de venir sur scène faire son discours à la place d’Albert Dupontel., Hugo.Un corps de bœuf, des jambes de canasson et un cerveau d’éléphant, mais une jeune bête qui se fait chiper le prix du plus beau bovin par Chiellini. Drôle de salon de l’agriculture.Il a subtilement tenté d’offrir un penalty à la Juve en début de match, puis s’est finalement contenté de ne pas défendre sur Higuaín pour l’égalisation. Jan au black.Le petit Ben s’est contenté des secondes balles lorsque le jeu penchait à droite en première mi-temps, avant de couvrir Dybala sur son but et d’enchaîner les montées au filet infructueuses dans les dernières minutes. Une coupe Davis dans la peau de Mika Llodra.Il y a eu les Kieran ratés, Gibbs et Culkin, et leur homonyme le plus doué va encore devoir se battre pour mettre Serge Aurier sur le banc. Ce qui est terrible, c’est qu’il fait un bon match.Besoin d’un produit qui arrache tous les mauvais poils au milieu de terrain ? Après un très bon premier acte, il a disparu défensivement en même temps que Tottenham , juste histoire de voir que quand il n'est pas appliqué, ça pique. Moussa rasé.Un match tiède, des passes tièdes et, bizarrement, il a fini cramé. Remplacé par, un petit pont et puis c’est tout.Une gueule d’ange, sûrement beaucoup de fric sur le compte en banque et une vie de surdoué capé qui, comme Batman, n’a malheureusement pas les super-pouvoirs qui vont avec son statut. Christian Belle quand même.Un type qui applique une dictature de la possession de balle et qui disparaît dès que la situation chauffe. Alli Bongo. Remplacé par, qui s'est trompé d'époque en célébrant le coup de sifflet final.Ce soir, le jeûnot blondinet n’avait pas envie de faire de mal à la Vieille Dame. Gérontophile.