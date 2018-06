Les notes du Sénégal

Mbaye Niang

Note de la rédaction 5.5 Note des lecteurs 4 Moyenne de 5 notes Votre note Modifier la note x Noter ce joueur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Noter ce joueur

Peut-être le meilleur Sénégalais du Mondial, il s'est encore procuré la meilleure occasion du match tout seul comme un grand. Le coeur brisé. « Good Mbaye my friend, you have been the one. » Remplacé par Sakho à la 85e, qui n'a rien eu à se mettre sous la dent.