Les notes du Real Madrid

Emmené par un Luka Modrić de gala et un Sergio Ramos taille patron, le Real Madrid est venu s'imposer sur la pelouse du Bayern Munich lors de la demi-finale aller (1-2).

Ramos (7) : Suspendu face à la Juventus, il est revenu pour interpréter son meilleur rôle : celui du Bon défenseur qui empêche Lewandowski d'avancer et qui est sur toutes les trajectoires de frappes, celui de la Brute qui colle quelques taquets pour récupérer le cuir et celui du Truand qui met un écran à Thomas Müller. Sergio Leone.

par Steven Oliveira

À la rue sur le but de Joshua Kimmich , il s'est rattrapé en seconde période en sortant trois frappes de Ribéry. Keylor Navet qui devient Keylor Nav l'as. Dani Brillant. Remplacé par, pas loin de marquer le but du K.O.Le retour de son maître Jedi à ses côtés lui a permis de retrouver ses esprits et son football et de repousser les ennemis par la force de son placement. Varane Skywalker.Dans les cordes lorsqu'il s’agit de défendre et d’assurer le repli défensif, le Brésilien reprend très vite ses esprits dès que le ballon est dans ses pieds où il peut envoyer crochet sur crochet et même enfoncer son adversaire d’un violent uppercut du gauche. Marcelo Cerdan.La tour de contrôle qui ne voit plus rien à force de se faire chambouler dans tous les sens par les dribbles chaloupés de Franck Ribéry . Casé miro. Remplacé par, venu casser quelques reins.Sachez-le, en vietnamien, Modrić veut dire modique. Vu la précision des transversales de Lukita et le caractère soyeux de son pied droit, on est en droit de dire du mal du vietnamien.Insolent de facilité le week-end face aux modestes équipes espagnoles, le sympathique Kroos se fait tout petit lorsque l’adversaire est plus costaud que lui. Toni Yoka.ISCO n'est pas un joueur de foot, mais un acronyme : Intermittence. Spectacle. Contrôles. Oublie. Remplacé à la pause par, venu assommer le Bayern Munich en contre-attaque.Comme Lucas Moura, Vá zquez aime courir dans le vide et manquer ses passes. En revanche, à l’inverse de l’ancien Parisien, l’Espagnol se montre intelligent en contre-attaque pour adresser un caviar à Asensio. Comme quoi, tous les Lucas ne se ressemblent pas.Pour la première fois de la saison en Ligue des champions, Cristiano termine la rencontre sans inscrire le moindre but. À Turin, il a claqué le retourné de sa vie. À Munich, il a armé son geste et s'est dit que, non, finalement, autant laisser Marcelo finir le boulot.