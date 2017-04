Les notes du Real Madrid

Ronaldo, son triplé et sa passe décisive, homme du match ? Non. Car à ses côtés, un homme a encore plus impressionné. Son nom : Marcelo.

2k

Real Madrid

Marcelo (8) : Avec 28 années de route et 30 000 kilomètres au compteur, on pourrait penser que la mobylette brésilienne tousse parfois un peu. Que dalle : elle fait toujours le taf et roule encore très bien. Même quand il s'agit de faire marche arrière, éviter l'accident ou griller des dragsters bavarois.

Youtube

RAS dans un premier temps, vu que l'adversaire avait décidé de ne pas cadrer. Une sortie au pied dans le bon. Des relances trop rapides. Puis une impuissance totale sur le penalty et le but contre son camp de Ramos. Madrid cherche donc toujours un portier décisif. À Keyl’heure, Navas ?Cela n’était pas arrivé depuis très longtemps, on peut aujourd’hui le dire : le latéral droit de la Maison-Blanche tente de se mettre au niveau de son compère de gauche. Mais est-il le meilleur de son parti ? Encore une grosse prise de tête pour les électeurs espagnols quand il faudra choisir entre lui et Bellerín en 2018. Il part en tout cas favori.Comme son nombre de matchs en Ligue des champions. Comme son nombre de buts décisifs dans sa carrière s'il avait planté son énorme occasion, finalement sauvée sur la ligne. Comme son degré de détermination, en pourcentage, quand il s’agit de se battre pour son maillot. Un centurion, toutefois capable de blesser ses potes dans son élan.Qui aurait pu croire que la fusion entre un Luis Fernandez diabétique et un gâteau apéritif puisse faire naître un cocktail de ce goût-là ? Ni trop acide ni trop amer, mais un peu trop sucré.Le mec est si complet qu’il semble jouer à un autre sport, mélangeant endurance, cardio et conditionnement physique. Toujours à fond. Quitte à préférer la force à la précision. Tony KroosFit. A laissé sa place à, qui devait simplement servir à l'ovation de Ronaldo à l'origine.Vous vous souvenez de Makelele, qui se tapait tout le sale boulot pendant que ses copains s’amusaient à l’autre bout du terrain et qui n’a récolté les lauriers que des années plus tard ? Bah le Real n'a toujours pas trouvé son successeur. Son remplaçant a même provoqué un péno. Loin du Casim’hero, même s'il a adressé une belle passe décisive.Il aurait balancé sur Ronaldo ? Oui, bah c’est comme avec ton prof préféré du collège : tu le tailles dans la cour de récré pour te la péter, mais tu le kiffes à l’extrême. Alors, tu bosses comme un taré sous son regard, tu soignes tes copies et les notes sont à la hauteur des espérances. Pour lui comme pour toi.Le joueur le plus élégant de la planète depuis Albelda a tout compris. L’art rend les yeux humains esclaves de ses œuvres, même s'il ne sert pas toujours. Suppléé par, plus utile que beau.» Visiblement, le Diam’s de Zinédine ne digère pas la perf’ mitigée de son ancien poulain. Il l'a donc remplacé par, brut de remplaçant.Un mec à qui on a imposé le centre en évoquant le vote utile. Frustré et frustrant ? Bah non. Parce que quand il a senti l'arnaque, CR7 a fait parler son cœur. Et comme il a toujours son mot à dire... Le seul mec qui transforme un bulletin blanc en papier gagnant. Trois tampons et