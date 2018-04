Les notes du Real Madrid

Auteur d'un doublé, Cristiano Ronaldo a été une nouvelle fois le grand bonhomme du Real Madrid lors de la victoire face à la Juventus (0-3).

Ronaldo (22) : Comme le nombre de buts de CR7 en quarts de finale de C1. Soit un de plus que la Juventus dans toute son histoire. Une performance que le Portugais ne doit qu’à son coiffeur qui lui a fait ses jolies mèches blondes qui ne le trahissent jamais. Et un Cristiano Super Saiyan, ça donne un extérieur du pied et un retourné dans le ciel du Juventus Stadium. Air Cristiano. Comme le nombre de buts de CR7 en quarts de finale de C1. Soit un de plus que la Juventus dans toute son histoire. Une performance que le Portugais ne doit qu’à son coiffeur qui lui a fait ses jolies mèches blondes qui ne le trahissent jamais. Et un Cristiano Super Saiyan, ça donne un extérieur du pied et un retourné dans le ciel du Juventus Stadium. Air Cristiano.

Par Steven Oliveira

Positionné derrière un rideau de fer, Keylor Navas a pu se reposer sur sa première ligne, avant de monter au front sur une reprise de Gonzalo Higuaín . Et certains se demandent encore pourquoi le Real Madrid n’est pas revenu à la charge pour David de Gea depuis ce fax arrivé en retard en 2015.Muselé toute la semaine à l’entraînement où il est victime des petits ponts de CR7 et d' Isco aux toros, Carvajal se venge les soirs de match où il percute les adversaires qui tentent de s’immiscer dans son couloir droit. Capable aussi de faire expulser Paulo Dybala et servir des galettes à Cristiano. Dani the Dog.Si Varane est le Bon, Casemiro la Brute, Sergio Ramos est sans conteste le Truand. Un truand toujours bien placé et jamais dépassé certes, mais un truand quand même, qui va faire un match en taule la semaine prochaine. Sergio Leone.Une précision toujours intacte et un coup de pinceau fluide malgré un modèle argentin pas simple à manœuvrer, le peintre Raphaël Varane a encore réalisé une jolie toile face à la Juventus » Quand Roberto Carlos parle du poste d'arrière gauche, on l'écoute.» Les matchs se suivent et se ressemblent pour le monstre gentil Casimiro.Assis dans son fauteuil, Kroos s'amuse à fluidifier le jeu du Real Madrid dans l'ombre la plus totale, avant de s'y lever pour tirer à balles réelles sur la transversale de Buffon. Toni Montana.Toujours aussi soyeux, il s'est toutefois montré un poil discret face à la Juventus , laissant les fantaisies à Isco pour mieux faire circuler le ballon. Luka Moudric. Remplacé par(82) venu faire trembler la barre de Buffon.Un petit pont sur Douglas Costa , une passe décisive à Cristiano, des amours de crochets, des passes laser à tout-va, ce soir chez Agnelli, c’était soirée d’ Isco . Remplacé par(75) venu rappeler des mauvais souvenirs aux supporters de la Juve.Quelques imprécisions techniques balle au pied, mais un écran parfaitement posé pour permettre à Cristiano de crucifier Gigi Buffon sur l’ouverture du score. Karim Abdul -Jabbar. Remplacé par(59), venu faire briller Gigi Buffon.