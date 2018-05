Les notes du Real Madrid

Porté par un duo Kroos-Modrić de gala et un Keylor Navas des grands soirs, le Real Madrid repart de Barcelone avec un point. Bon pour le moral.

123

Navas (7,5) : Match après match, Keylor continue de prouver qu'il est armé pour guider le Real Madrid vers la route du succès. Jesus Navas.

Des interventions en retard et une détente de poussin sur l’ouverture du score de Luis Suarez. Mauvaise idée de manger des nachos durant sa convalescence. Remplacé par(68), une nouvelle fois venu joueur au pompier.Une prestation solide où seul un manque de malice est venu lui jouer un tour face à Luis Suárez sur le but de Lionel Messi . Raphaël Var âne. Sergio Lama, malade de ne pas avoir terminé lesans son rouge habituel.À force de lui dire qu’il pourrait jouer numéro 10 dans 99,9% des équipes du monde, Marcelo en oublie encore et toujours son travail défensif. La solution ? Prendre une patate de son bourreau pour ne plus avoir plus besoin de défendre. Marcelo Cerdan.Pas assez beau pour le Real Madrid ? Peut-être bien, mais tellement utile dans la récupération et l'équilibre de cette équipe. Casemiro del Madrid.Si Tony Montana avait besoin d'une arme pour abattre ses ennemis, Toni Kroos , lui, n'a besoin que de son pied droit magique qui fait des merveilles. Comme quoi, on peut partager le même regard menaçant, mais préférer l'amour à la haine. Remplacé par(84), venu dire bonjour.Comme à son habitude, Luka Modrić a régalé avec ses passes de l'extérieur du pied, ses longues ouvertures et ses passes lasers en profondeur afin d'offrir au téléspectateur le meilleur spectacle possible. Georges Luka.Le moral en berne depuis quelques semaines, le Gallois s’est caché la majeure partie du temps, sortant de sa cachette seulement pour donner deux-trois coups à l’ennemi, avant de le punir d’un coup de pied du gauche. Christian Bale dans Batman.À l'image de sa remise de la tête sublime sur le but de Cristiano, Benzema a tout bien fait dans ce match, avant de baisser un peu de pied en fin de match. Appelez vite Henri Leconte qu'il joue les médiateurs entre lui et Deschamps avant la Coupe du Monde.Que le coiffeur de CR7 se rassure, ses mèches blondes - inefficaces face au Bayern - ont retrouvé de leur magie puisque le Portugais s’est offert son 18but dans un. Le docteur de CR7 peut, en revanche, s’inquiéter puisque le Madrilène y a laissé sa cheville. Blessé, Ronaldo a préféré quitté le terrain au moment où le ton s’est élevé. Cristiano Angot. Remplacé par(46, 6), venu montrer qu'il avait tout pour remplacer réellement Cristiano Ronaldo un jour où l'autre.