Les notes du Real Madrid

Emmené par un Isco d'humeur dansante et un Casemiro qui a fait la loi au milieu de terrain, le Real s'impose logiquement face à Manchester United. Le toit de l'Europe ne suffira bientôt plus pour la Maison blanche.

19

Real Madrid

Casemiro (7) : Il a commencé par tacler, puis il a frappé, après il a dribblé, ensuite il a touché la barre, enfin il a marqué en faisant les gros yeux à l'arbitre assistant pour que celui-ci valide son but. Bref, le Brésilien était le boss sur la pelouse et il fallait être quasi miro pour ne pas le voir.

Par Robin Richardot

Keylor a jailli dès les premières secondes pour une sortie hasardeuse devant Lukaku histoire de se donner tout de suite quelques frissons. Alors forcément, quand le Belge s’est présenté de nouveau devant le gardien, le Costaricien avait déjà tout donné. Un homme précoce. Il s’est quand même offert un second round en sortant une parade décisive face à Rashford et à Fellaini.: Tellement génial en fin de saison dernière, le Brésilien a fait un match tranquille, sans doute l’esprit encore un peu en vacances. Plus Marcel que Marcelo : Appliqué mais pas transcendant. Le bon élève un peu timide qui ne donne la réponse que si la maîtresse l'interroge. Sergio s’est fait enrhumer en plein mois d’août par un petit pont de Mkhitaryan. Trop occupé à se moucher, le taulier de la défense du Real en a oublié de surveiller Lukaku sur le but mancunien. Du coup, l’Espagnol s’est rattrapé et a mis son fameux coup de casque en fin de match. Bon, cette fois, ce n'était pas dans le but mais dans la touffe de Fellaini.: Un peu plus en vue que son coéquipier du côté gauche, Daniel a envoyé son pote Casemiro en orbite grâce à une superbe balle piquée. Une belle passe D. Carvajal.: Calmement, Toni a fait ce qu’il savait faire de mieux. L’Allemand a basculé le jeu à droite, à gauche, a accéléré et a ralenti quand il le fallait. Pas besoin d’être musicien pour savoir que toute partition n’est parfaite qu’avec un bon métronome.: Le Croate n'a pas livré son meilleur match sous les couleurs du Real ce soir. Ceux qui attendaient de délicieuses caresses ont été déçus. En même temps, la belle blonde sait très bien qu'il vaut mieux être à son avantage au bal de promo de fin d'année que lors d'une pauvre boum organisée en août.: Un peu à droite, un peu à gauche, le Gallois a fini par être nulle part. C’est quand il est revenu au centre du terrain qu’il a commencé à s’amuser en servant parfaitement Isco . Une technique qui peut amener à l’Élysée mais pas sûr que ça suffise pour rester à la Maison Blanche. Remplacé parqui aurait pu tuer le match mais qui ne l'a pas fait. Un homme qui aime le suspense.: Généreux, Karim s’est surtout appliqué pour faire jouer ses coéquipiers. Avec son jeu dos au but intéressant, KB9 a rendu un bel hommage à tous les stadiers du monde. Remplacé parqui a pu dégourdir ses jambes toutes bronzées après les journées passées sur le yacht.: Un peu à droite, un peu à gauche, l’Espagnol a fini par être partout. Très en jambes, il a connu quelques ratés mais a bien fait danser la défense mancunienne. Il s’est même offert un slow parfaitement maîtrisé avec De Gea. Une soirée d’ Isco . Remplacé par, qui a offert une dernière danse. Pas suffisant pour mettre Manchester K(y)O.Un de plus à mettre sur son étagère d'entraîneur.