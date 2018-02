Les notes du Real Madrid

Isco et Marcelo en feu, Asensio qui fout tout en l'air, et Ronaldo le robot sans émotion, voilà les hommes forts qui ont permis au Real de dégouter le PSG mercredi soir.

Par Kevin Charnay

Même les boxeurs corrompus ne se couchent pas aussi vite que lui sur la frappe d' Adrien Rabiot . Mais aussi sur celle de Kylian Mbappé.Le soldat parce qu'il se donne à fond, le flic lorsqu'il faut taper dans les chevilles, l'indien lorsqu'il crie partout, l'ouvrier quand il envoie des parpaings en guise de centres et l'Indien parce qu'il se fait exterminer par Neymar l'Américain. Un Village People, quoi. «» .Un vrai menteur. Avec sa petite raie sur le côté et sa barbe finement taillé, il entend se faire passer pour le gendre idéal. Alors que c'est le plus beau des salopards. Sergio le mytho.Varane (6,5) : «» Exemple : l'attitude de Raphaël Varane dans sa surface de préparation.Le koala, aussi nommé paresseux australien, est une espèce de marsupial arboricole herbivore, particulièrement connu pour être tout mignon et pour ne pas être très actif. Marcelo a la même dégaine, est plutôt mignon, mais il court dans tous les sens.Ca fait des années qu'on le trouve beaucoup trop fort pour ses adversaires, mais en même temps, on lui envoie que des touristes comparé à son talent. Toni Yoka.Un tête monstrueuse, une force de la nature, mais qui parvient à séduire la belle Maison Blanche à force d'abnégation et de discrétion. Casimodo. Remplacé par Lucas Vazquez (79) en fin de match, pour enfoncer la lame.Malicieux et attachant malgré son tout petit corps et sa tête d'elfe. Le nouveau Dobby.Si les râteaux, les passements de jambes, les feintes de corps, les ouvertures géniales et l'élégance en générale étaient des drogues très lucratives, il en serait le baron ultime. Pablo Iscobar. Remplacé parpour les dix dernières minutes, histoire de balancer du caviar.On le respecte pour tout ce qu'il a pu accomplir dans sa carrière, mais ça devient un petit peu gênant en ce moment. Rim-K de Madrid et Rim-K du 113, même combat. Remplacé parpeu après l'heure de jeu. SOS Ouistiti.Il a assassiné le PSG sur un penalty et un but tout naze. Il pourrait presque plaider l'accident. Comme Nordahl Lelandais.