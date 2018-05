Les notes du Real

Benzema flamboyant + Keylor Navas décisif + un milieu de terrain coriace = le Real Madrid en finale de Ligue des champions. Pour la troisième fois en trois ans.

Benzema (8) : Et pan, un doublé ! On se demande encore comment il a fait pour débrancher le cerveau d'Ulreich sur le deuxième but. Une prise de position forte dans le débat sur la fin de vie et l'euthanasie. Remplacé par Bale (72e), dont l'électrocardiogramme n'est pas super rassurant.

Par Alexandre Doskov

Avec un autre gardien, le Real ne prenait sans doute pas le but de Kimmich à l'aller. Avec un autre gardien, Madrid aurait très bien pu en prendre deux ou trois de plus ce soir. Le paradoxe Keylor Navas court toujours. Rendez-vous demain au café du commerce pour débriefer son cas avec les copains.A passé sa soirée à se faire manger, croquer, dévorer. Petit Beurre de Lucas Nadal ne met plus un pied devant l'autre à Wimbledon, Varane galère à tenir son rang à Bernabé u. En ce moment, c'est compliqué pour les Rafa sur gazon.Un craquage horrible sur le premier but, avant de resserrer les boulons et de nettoyer tout ce qu'il pouvait. Et comme à la fin c'est le Real qui passe, on aura oublié sa dégueulasserie de la 3minute dès demain.Il était partout, comme d'habitude. Des courses devant, des courses derrière, des dribbles, des passes, des centres... Infatigable. Un type avec des très très très gros poumons. MarceLolo Ferrari.Parfait pour passer les plats entre la défense et l'attaque. Mais comme il avait décidé de ne pas faire de zèle ce soir, on ne laissera que 1€ de pourboire au moment de dire Toni est un type particulier. Quand on ne le voit pas, ça veut dire qu'il a fait un bon match. Pas vu, pas pris, et pas éliminé.LeBron James est en train de dégommer le concours des sportifs qui portent le numéro 23, alors Kovačić s'est contenté d'une prestation sobre et sans folie, mais solide. Du coup, il reste loin devant Danny Welbeck . A laissé sa place à, qui lutte contre Danny Green desdans la catégorie des numéros 14.Qui a dit qu'on était obligé de ne rien faire le 1mai ? Marco a envoyé un bras d'honneur à la fête du travail et s'est démené comme un beau diable. Pour se reposer, il attendra le 10 mai et le week-end de l'Asension. Changé pouren toute fin de match, histoire de bétonner.Faire des abdos, c'est bien. Mais quand on est pris par une marmule comme Süle qui soulève 170 kilos au développé-couché et qui a une dégaine à pousser des bobsleighs pendant la trêve hivernale, lene sert plus à grand-chose. Courage Cricri, le temps des vacances et des paparazzi sur la plage arrive bientôt.