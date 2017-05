Les notes du Real

Et trois de plus qui font 103. Auteur d'un triplé en toute sérénité, Cristiano Ronaldo a écrasé la rencontre et les défenseurs de l'Atlético avec. Il faut dire qu'avec Marcelo, Isco et Kroos en lieutenant, CR7 a une équipe digne des plus belles années de l'US Postal.

1

Real Madrid

Ronaldo (10) : Un triplé de plus dans son immense besace qui mérite un petit point statistique. Avec 103 buts en C1, Ronaldo en a marqué trois de plus que l'Atlético dans son histoire. CR7, c'est aussi 88 buts en 86 matchs européens avec le Real Madrid. Banaliser ces chiffres là est extraordinaire. Le tout en sortant un bon match, sans croquer plus que de raison et avec le sourire. Une soirée de gendre idéal.

Une sortie, de l'ennui et une douche. La journée d'un taulard.La pomme ne tombant jamais loin de l'arbre, l'homme qui a pris la suite d'Arbeloa a trouvé le moyen de se blesser mais d'applaudir ironiquement Filipe Luis, pas assez fair-play selon lui. Remplacé par, pas de quoi en faire un fromage.Il a couru tranquille avec Gameiro et Griezmann. Une soirée à Clairefontaine.Pas de coup de tête à mettre pour gagner le match à la 93e. Ce match trop simple ne l'intéressait pas.Depuis 1997 et l'arrivée de Roberto Carlos , la gauche madrilène est forte. Très forte. Trop forte. N'hésite surtout pas à venir en France te présenter pour 2022, Marcelo A défaut de presser Ronaldo , Kroos, Isco , Modric, Benzema, Asensio et Vasquez, l' Atlético aura éteint Casemiro . Un bon point pour Simeone.La facilité qu'il dégage provoque un sentiment à mi-chemin entre la fascination et le dégoût. Comme si avant la rencontre, comme sur la playstation, il choisissait le niveau de l'adversaire pour pouvoir balader son corps de lâche en toute tranquillité sur le terrain. Un génie.Tout est tellement bien senti qu'on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Ou pleurer de rire. Toni Erdmann.Comme quoi, PNL, c'est vachement mieux sans le son. Remplacé parqui se moque des limitations de vitesse en ville. Une putain de mobylette.Le problème quand on a des potes beaux et dans la force de l'âge, c'est que même quand on n'est pas trop dégueu, on finit par être un. Mais il y a pire qu'être le Roberto Heras de Lance Ronaldo . Remplacé parqui se moque des limitations de vitesse en ville. Une putain de mobylette.