Les notes du Real Madrid

Une première période très cohérente, un Navas énorme jusqu'au temps additionnel, et puis c'est tout. Dommage pour un Real qui semblait loin d'être inférieur au Barça avant la pause. C'est désormais officiel : Madrid ne conservera pas son titre de champion.

Navas (7,5 sans le temps additionnel) : Les rumeurs disent que Zinédine Zidane réclame Kepa Arrizabalaga en janvier, et que Pep Guardiola souhaite Keylor Navas sur son banc. Alors, le portier costaricien a mis tout le monde d’accord : il mérite sa place de numéro un dans les deux clubs.

Quelques boulevards derrière lui. Et pas mal de retard sur l'ouverture du score catalane. Sinon ? Un beau taquet sur Iniesta et un rouge comme sacrifice. «Selon une des études les plus utiles du monde, Raphaël figure à la deuxième place du classement des prénoms 2017. Mais selon les paires d’yeux les plus concentrées du monde, Varane figure à peine dans le top 20 du classement des défenseurs 2017.Frustration, puisqu'il n'a pris qu'un carton jaune et ainsi évité l'expulsion. Déception aussi, parce qu'on attendait sa soufflante contre Kovačić sur le but encaissé. Reprends-toi, Sergio Son vrai nom ? Marcelo Vieira da Silva Júnior . Personne n’a jamais pensé que sous cette touffe pouvait en fait se trouver le Marcelo de Lyon agrémenté des (mauvais) pouvoirs de Vieira (quelle agressivité...), de Thiago Silva (quelle gestion de la pression...) et de Neymar Junior (quel repli défensif...) ?Derrière, devant, partout. Puis absent. À l'instar de la marque DDP, qui a cartonné au début avant de disparaître. A laissé sa place à, qui a davantage eu l'impact d'un Sio que du roi Ivan Assen. Paulinho a (au départ) souffert de la comparaison, tant le titulaire surprise de la Maison-Blanche a joué juste dans le premier quart d'heure. ZZ a ensuite regretté de l'avoir aligné lorsque les filets du Real ont tremblé. Mateo s'est en effet incompréhensiblement transformé en plot devant Rakitić. Suppléé par, pas encore sorti de son trou., a-t-il avoué dans» Ok Luka. Mais pas demain, par pitié.Dur en surface, solide d’aspect, mais quelques aspérités pour le milieu qui n’avait pas les crocs aiguisés. Kroos rongé.» D’après l’analyse poussée de Robert Pirès , Karim a donc passé 90 minutes à rêver de Didier Deschamps . Ou de coq. Surtout après avoir touché le poteau. Remplacé par, pas festif.Tout le monde sait bien que CR7 ne joue que quand ça compte. La Liga déjà achevée, le Portugais n’a ainsi pas tenu à participer à la partie. Du coup, personne n’était là pour envoyer cette balle au fond des filets à la vingtième minute.