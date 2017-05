Les notes du Real

D’abord en panne en première période, le Real claque une seconde période de feu pour éteindre le V12 bavarois. Parmi les mécanos, Toni Kroos et Cristiano Ronaldo se sont mis du NOS aux fesses.

Cristiano Ronaldo (8) : Du changement. Des mèches blondes comme à son époque mancunienne, un but importantissime après une grosse disette et une expulsion obtenue pour terminer la partie avec confort. Et si le vrai militant d'En Marche se prénommait Christian ?

: La sensation d’avoir livré un beau combat sans toucher de ballon, et de prendre de la place dans son but. D’ailleurs, il a tapé sa sieste en seconde période. Ronflex n’aurait pas rendu meilleure copie.: Son court séjour en Allemagne devait lui permettre de prévenir ses camarades à propos de la machine munichoise. Pour se faire bien voir, il a même tapé la discute avec Ch’ti Franck pour demander justice. Un travail payant, puisque la routourne a fini par tourner.: On ne s’en souviendra pas, mais sa relance plein axe juste avant le penalty est un pur scandale. On ne s’en souviendra pas, mais il aura chipé une fois dans sa vie un coup franc à CR7. Et il racontera avoir encore marqué dans le temps additionnel, mais là, personne ne le croira. Serge le mytho.: Sur les genoux après avoir tenté d’arrêter le tank Vidal, le gâteau apéro madrilène s’est dit qu’il fallait rester dans le fond du bol, sans chercher à se faire remarquer.: Desà la façon d’un danseur de capoeira et des plongeons aussi longs que ceux de César Cielo. Une petite intox sur Vidal qui sauve son bouillon pris en phase défensive.: Un homme fort au milieu, c’est bien. Entouré par Xabi Alonso et Vidal, le Brésilien dira sûrement que Dieu lui a donné la foi, parce qu’il guide ses pas. Une belle croyance.: Il fallait des colosses pour contrer l’ogre bavarois ? Non, il fallait juste un cerveau. Et à ce petit jeu, le magicien sait se concentrer pour emmagasiner de l’énergie avant de projeter sur sa victime.. Remplacé par, un coup à la va-vite.: Il va falloir que le CNRS se penche sérieusement sur la qualité de ses centres, une pure merveille. Sinon, toujours de la combativité et la classe d’un patron. Un Toni aussi Estanguet que Montana.: Au contre sur le missile de Ribéry, le Gallois a laissé s’envoler une dizaine de neurones avec ce coup de boule. Puis une nouvelle dizaine pour tenter de donner la victoire au Real. Au bout du compte, Gareth est devenu un peu plus con pour la bonne cause. Remplacé par, qui attend son heure pour exploser à la Dybala.: «» 47 ans plus tard, la Benz' pourra dire qu’il possède un point en commun avec le Roi Pelé. Oui, malgré son bon match, les cauchemars du Mondial 2014 sont réapparus. Remplacé par, là pour élever son prix d’achat.