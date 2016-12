Les notes du Real

Grâce à Ramos, encore décisif, le Real arrache le nul en toute fin de match. Si la défense a été solide et le milieu qualitatif, l'attaque devra passer au BVS pour faire signer son billet d'absence.

3k

Real Madrid

Ramos (7) : On va bientôt renommer les buts de la tête dans le temps additionnel d’un match à enjeu capital des Ramos. Du coup, un Ramo pour Ramos.

Belle performance que d’être capable d’arrêter des frappes avec les yeux, comme il l’a fait face à Neymar et Messi. Pas eu autant de chance avec Suárez, qui a pensé à cadrer.Petit Dani , timide, timoré, met la main, pas de penalty, se fait prendre par Neymar , sauve les siens, a l’envie. Le carrousel du Carvajal.Remballez vos références à Hummels et vos gifs flingués. S’il se retrouve au contact de Suárez au moment de la tête, ce n’est absolument pas lui qui est au marquage au début de l'action. Le mec a voulu aider et voilà ce qui lui arrive.Quand ton latéral gauche est le joueur qui touche le plus de ballons offensifs, il est temps de se poser quelques questions.Au milieu des beaux gosses encensés, c’est lui le véritable héros. Aussi connu sous le nom de Dobby. Pourvu que Zidane ne lui offre jamais un maillot.Lui, c’est plutôt Viktor Krum. Beaucoup de talent et une tête de brute épaisse, avec son col ouvert tout débraillé. Remplacé par, pas celui de Bordeaux, l’autre. Celui qui rate l’ultime contre et confond ensuite football et lutte gréco-romaine.Difficile de l’imaginer autrement qu’en petit gros en jogging mettant des petits ponts sur le goudron à la récré. Délice. Remplacé par, moins classe qu’Iniesta, mais décisif sur sa ligne en toute fin de match.Vexé de ne pas avoir gratté un penalty en début de match, il a passé son match à bouder. Sauf que personne ne s’en est rendu compte.Visiblement, c’est plus facile de planquer des millions aux Caïman que de mettre des pions au Camp Nou.Le, c’est vraiment un truc de zoulette.