Les notes du PSG

Les joueurs du PSG ont fait n'importe quoi avec ceux du Celtic, en transformant ce qui devait être un match de football en orgie pure et simple.

27

https://www.youtube.com/watch?v=a9ITIaKzG3A&has_verified=1

Vidéo

Vidéo

Cavani (151) : Avec son nouveau doublé, il en est désormais à 151 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain. Autant dire que Zlatan Ibrahimović et ses 156 buts ne vont pas finir l’année 2017. D’ailleurs, quelqu’un a des nouvelles des haters de Cavani ?

Par Alexandre Doskov et Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Paris Saint-GermainBombardé et salement troué en début de match, emploi fictif le reste du temps. La vie de Pénélope Fillon, mais à l'envers.Une gueule de soldat de cartel, la condition physique d'un gars du GIGN, la précision d'un sniper soviétique.vient de sortir, et c'est une sacrée dinguerie.» De Belo Horizonte au Parc des Princes, d'un 7-1 à un autre, Thiago Silva tient enfin sa rédemption. Alleluia.N'a pas eu grand-chose à faire, alors il s'est contenté de regarder ses potes tout détruire en envoyant une passe décisive au passage. Un voyeur dans une partouze, cigare au bec et peignoir sur le dos, qui met une petite fessée histoire de.Les poteaux de corner du Parc des Princes peuvent souffler, Kurzawa n'a pas marqué de triplé et ne viendra pas danser de Kuduro gênant avec eux. Et les fans du PSG eux aussi peuvent souffler, Layvin était plutôt bien luné ce soir et a fait le boulot sans sourciller.» Et si Diam’s avait raison pour la relation extra-conjugale du mec de Vitaa, Unai devrait aussi être dans le vrai.Sa sortie en boîte de nuit de dimanche soir ne l’a pas empêché de se balader sur la pelouse du Parc des Princes. Ni même de s’offrir son deuxième but de la saison en Ligue des champions. CamRo Verratti. Remplacé par, qui a eu le temps de s’offrir une passe décisive.Gentil, bien éduqué, Draxler n’a pas voulu en faire trop face à des Écossais dépassés par les événements. Le petit Julian. Remplacé par, venu recevoir son ovation hebdomadaire.Au milieu du festin de ce soir, Neymar et Cavani ont servi l'entrée et le plat principal. Chargé du dessert, Kyky a apporté quelque chose d'un peu plus mou et d'à peine enivrant. Mbaba au rhum. Remplacé par, venu se montrer avant le mercato hivernal.l'histoire du gamin qui faisait vite ses devoirs pour aller jouer dehors avec ses potes. En trente minutes, le Brésilien a mis un doublé du gauche avant de servir Cavani du dos, pour assurer la victoires aux Parisiens, avant de s’amuser à mettre des petits ponts aux adversaires.