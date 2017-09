Les notes du PSG

Emmenés par un très bon Rabiot, les Parisiens se sont baladés au Celtic Park malgré une prestation offensive parfois brouillonne, à l'image d'un duo Neymar-Mbappé volontaire, mais imprécis.

632

Rabiot (113) : Jeune et ambitieux, parfois vicieux. Le prince de la ville. Remplacé par Draxler (7) qu'on aimerait voir finir autrement que l'autre Julian talentueux : Ross.

Par Swann Borsellino

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas de loup, pas de renard, pas de boulette. La Panique Celtic restera donc un merveilleux opus de Manau.Après la MSN et la NMC, la CGT : n'en déplaise aux médias de masse, la gauche parisienne était bien en grève ce mardi.Il paraît que les footballeurs brésiliens ont des facilités lorsqu'il s'agit de chômage technique.Percussions et danses compliquées avec Sinclair. Manu Katché.Une demi-heure de concentration, une heure de récréation. Cette fois c'est sûr : c'est la rentrée scolaire.Dans un match où on met le pied, le patron de la semelle est roi.Tellement en confiance qu'il a frappé de trente mètres. Rendez-vous l'an prochain pour la suivante.Monstre d'efficacité en Ligue 1, le Brésilien a enfilé son costume de carnaval pour la C1. Ses dribbles en trop, ses occasions loupées et sa tendance à chouiner feraient presque oublier son but et sa passe décisive.La défense du Celtic a pris le bouillon et le brouillon. Remplacé par, école de journalisme argentine.Il a réussi le plus facile : mettre un penalty. Et le plus dur : une caresse délicieuse du crâne sur un centre de Kurzawa.