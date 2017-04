Les notes du PSG

Une défaite, deux cartons rouges et une certitude : il faut désormais un miracle au PSG pour finir champion.

1

Di Maria (6) : Des courbettes, de l'envie, de l'orientation, du gel dans les cheveux, un peu de plaisir dans la déprime. Thierry Mugler pensait souffler. Puis, l'attentat sur Arnaud Souquet. Chienne de vie.

Par Maxime Brigand

Trois frappes cadrées, trois buts. Cécile de France dans un Clint Eastwood.Un placement aléatoire, des replis défensifs bordéliques, la tête à droite, le corps à gauche et des centres fragiles. Le coupé-décalé en mondovision. Serge Beynaud était à l’Allianz Riviera dimanche soir.. Remplacé par, rarement désagréable.Solide dans les airs, invisible dans les duels. T'en fais pas Presnel, ton heure arrive.Une allumette sur un bidon d'essence. Abdel a tout donné en s'embrouillant avec Balotelli et en claquant le crâne de Dalbert. Sinon, une copie plutôt propre et un but volé à son voisin d'axe. Merci patron.Un plan à trois parfait sur son côté pour s'ouvrir l'appétit puis, la chute. Juste assez pour filer de la confiance à Ricardo Pereira avant de sortir. Trente-cinq ans, ça pardonne pas. Remplacé par, caution sécurité.Un disque rayé. Il est arrivé comme un prince avec de la douceur servie dans un regard bleu comme le ciel puis s’est fait dérégler par son pote Mario qui l’avait comparé un jour à Andrea Pirlo . Le hibou des Abruzzes a ensuite fait joujou en alignant les tacles dans le vide. Marco pâlot. Daniel Cohn-Bendit en short. Ou comment cumuler l'expérience et l'incapacité de se placer sur scène. C'était le Motta détestable, celui qui couine, se traîne et file à la douche avant tout le monde à cause d'un coup de boule sur Paul Baysse Un objet d'étude pour chaque étudiant scientifique. Ce soir encore, Blaise avait l'envie sans le contenu. Résultat, il s'est pas mal agacé sans jamais vraiment entrer dans son match. Juste assez pour faire briller Seri. Grand prince.Une poupée enragée. Comme d'habitude, l'Uruguayen a d'abord donné, beaucoup, avant d'envoyer quelques cartouches sur Cardinale et de s'embrouiller avec tout le monde. Bilan : un dos de Baysse, le corps de Favre et un poème déclamé à Balotelli. Joli.version Salto.Sans aucun doute sa copie la moins consistante depuis son arrivée au PSG . Le prince de Gladbeck a d'abord dansé avant de rapidement patiner techniquement en fermant sa gueule. C'est donc ça la vie de Julian Assange. Remplacé par. Sacrée pelade.