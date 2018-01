Les notes du PSG

Grâce à une charnière centrale solide et son nouveau milieu à trois Lo Celso-Rabiot-Verratti, le Paris Saint-Germain a fait le job en allant chercher une victoire à la Ranieri à Nantes (0-1).

Kimpembe (7,5) : Plus solide que l’armée de Kim Jong-un, plus propre dans la relance que le contour des sourcils de Kardashian, et bien moins dangereux que ces deux spécimens, le Paris Saint-Germain vous présente Kim Pembe.

Par Steven Oliveira

Enfant, Alphonse Areola rêvait d'être ramasseur de balles au Parc des Princes. Adulte, le portier parisien n'a réalisé son rêve qu'à moitié puisque celui-ci a eu lieu à la Beaujoire.Le problème avec Dani Alves , c'est que lorsqu'il n'est pas décisif sur le plan offensif, nous sommes obligés de regarder sa défense. Et celle-ci laisse clairement à désirer.Comme Vincent Lagaf’, le défenseur brésilien prouve qu’on peut porter le bouc en 2018 et faire son métier avec brio. Il est bo, il est bo le Marquinho Finalement, Layvin est un Français comme les autres et ses bonnes résolutions n'auront duré que 55 minutes. Le temps de foirer sa passe en retrait pour offrir à Emiliano Sala la plus grosse occasion nantaise du match.À cause du fair-play financier, le Paris Saint-Germain n'a pas pu recruter son numéro 6 tant désiré. Grâce au fair-play financier, le Paris Saint-Germain a trouvé en Lo Celso le numéro 6 du futur aussi à l'aise à la récupération qu'aux avant-postes. On dit merci qui ? Merci Platini Tel un alcoolique, Verratti a eu besoin de son petit jaune pour se mettre à l’endroit. En bon pilier de bar, l’Italien a par la suite avalé les autres jaunes qui gambadaient sur la pelouse. Camro Verratti.Milieu défensif, milieu relayeur, Rabiot est à l'aise à tous les postes où il dirige le milieu de terrain à coups de bouclettes, de crochets courts et de passes précises. L'empereur Hadrien.Génial sur son inspiration qui permet à Di María d’ouvrir le score, auteur d’une jolie volée en fin de match, Mbappé a surtout raté tous les dribbles ou presque qu’il a tenté. Et pour couronner le tout, le Parisien s’est même mangé un crochet par Nicolas Pallois . Rikyky Mbappé.Alors que les Parisiens ont repris l’entraînement le 3 janvier, Edinson Cavani , lui, n’est toujours pas revenu de ses vacances en Uruguay . À moins que Zlatan Ibrahimović l’ait menacé pour qu’il ne dépasse pas son record de buts. Remplacé par, venu faire briller Tătăruşanu.Son pointu a permis au Paris Saint-Germain d’ouvrir le score, mais l’Argentin a aussi mangé la feuille de match sur un caviar de Rabiot alors qu’il était seul face aux cages vides. Angel et Démons, remplacé par