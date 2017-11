Les notes du PSG

Au terme d'un match complètement dominé, les Parisiens s'imposent grâce à sa force de frappe offensive. Et ce malgré la maladresse inhabituelle de Mbappé.

Draxler (8) : « J’ai affronté Cristiano Ronaldo, Messi et Neymar, mais en technique pure, c’est Draxler qui m’impressionne le plus » . On pourrait suspecter Marquinhos de faire de la lèche, mais on a presque envie de le croire. Insaisissable, Julian Dragster. Remplacé par Pastore à la 82e minute, qui garde la forme en vue de cet hiver. » . On pourrait suspecter Marquinhos de faire de la lèche, mais on a presque envie de le croire. Insaisissable, Julian Dragster. Remplacé parà la 82minute, qui garde la forme en vue de cet hiver.

On juge un grand gardien sur sa capacité à être décisif même lorsqu'il est rarement sollicité. On jugera Areola un autre jour, car «» ne veut pas dire «» .Elevé au bifteck et aux coups de savates depuis plus de trente ans, pas étonnant qu'il ait la bave aux lèvres sur un terrain de foot.Toujours aussi serein, autant complémentaire avec Kimpembe qu'avec Thiago Silva . Presque agaçant.Le deuxième parisien contraint d'abattre un tigre ce week-end.A chaque match, il fait l'exploit d'être le seul joueur d'une équipe ultra-dominatrice à ne pas convaincre. La barbichette la plus perdue de Paris, en concurrence avec La Fouine.La classe italienne, marchand de caviar et explorateur d'espaces. Marco Polo.Il ne cesse de clamer qu'il ne veut pas jouer au poste de numéro six, alors qu'il sait pourtant parfaitement le faire. Solide sur ses appuis, et précieux dans ses projections à la récupération. Le mur d'Adrien.D'incessants démarrages dans la profondeur à mille à l'heure, mais un désastre face au but avec un festival de face-à-face manqués. Un vulgaire Dennis Oliech, quoi.Dans cette soirée spéciale vendange, la lumière vint comme souvent de l'Uruguayen. Thomas Edinson. Remplacé parà la 82, la quatrième roue du tricycle.» Exemple : les 90 minutes de Neymar ce soir, entre roulettes, petits ponts et autres chalouperies, qui se permet de rigoler quand ses potes gâchent ses passes décisives.