Les notes du PSG

Sans ce coup franc de Cavani, le PSG revenait du Vélodrome avec un zéro pointé. Il faut dire qu'avec un Mbappé transparent et un Mbappé tout rouge, Paris méritait presque d'en voir de toutes les couleurs.

Cavani (90e+3) : Quelque part dans le Bouchonnois, autour d’une table et des quilles, Didier prend la parole : « Y a le mauvais chasseur, y voit un truc qui bouge, y tire. Et y a le bon chasseur, y voit un truc, y tire. Mais c’est un bon chasseur. » Edi a vu Mandanda bouger...

Depuis peu, il prend soin de façonner une citrouille en forme de chat du Cheshire façonpour Halloween. Désormais, il a repris son meilleur costume pour effrayer ses coéquipiers, celui du mec qui prend un but sur chaque tir cadré. Exception faite sur la balle de Njie à 2-1. Comme quoi, tout n'est pas perdu...Pour un mec connecté et plutôt à l’aise sur les plates-formes 2.0, le Belge a eu du mal à capter la 4G sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Problème de réseau sans doute. Pouloulou.Un phare dans la nuit. Sa lumière ? L’émail de ses dents. Il n’a jamais été inquiété par la barbichette de Mitroglou, mais il termine quand même avec deux balles dans l’arrière-train.Le capitaine aux lèvres pulpeuses faisait son grand retour dans le XI de départ après sa blessure à la cuisse. Avec son ami brésilien aux dents blanches, il a vite éteint le Grec du Cours Julien, mais il a oublié de fermer sa porte à clés. Et à Marseille, à certains feux rouges, ça ne pardonne pas.La franchisefêtait ses vingt ans, ledu 83 a dû célébrer un peu trop la chose cette semaine et on connaît déjà le son qu’il a dû mettre pour s’enjailler : Rim’K, « menace fantôme » .Le représentant France de Mizuno est né en 1982. Les gens de cet âge se lèvent en généralement deux fois la nuit pour pisser et dorment avec des chaussettes l’hiver. À 35 piges, il faut savoir dire non. Comme Wallen.Avant que Njie ne fasse de Rabiot sa chose, l’Italien n’était pas forcément parti pour être le meilleur milieu parisien du soir. Ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Il a tout connu : des relances soyeuses, des vents incroyables, des sorties de balle XXL, mais aussi un manque d’impact par moments. On va être franc, il redevient, parfois, sexy à voir jouer. Bipolaire. Le genre de mec qui se lève pour aller boire du lait et qui termine à la paille dans la gamelle du chat.Trophée Alain Gillot-Pétré pour lui. La tête dans les nuages sur un sombrero de Luiz Gustavo, dans le sens du vent pour décaler Neymar sur l’ouverture du score, proche du soleil au cœur de la seconde période avant de finir dans une éclipse quand Njie lui manque de respect sur quatre générations sur le but de Thauvin. «» .Pour un mec qui se fait surnommer « Donatello » , c’est un comble de buter sur un Japonais. Le vent de fraîcheur qui souffle sur le football français depuis dix mois a pris un coup dans la gueule au Vélodrome. Disons-le clairement, il a été nul. Si c’est pour faire ça, autant miser sur Lucas Moura un soir comme ça. Au moins, on a l’habitude et on recycle les vannes.John Zambo lui a montré ce qu’était une guerre. En réponse, il a envoyé un Tomahawk téléguidé se nicher dans le petit filet de Mandanda, mais Ocampos lui a dégainé une roquette dans le courant d’air qui traverse en permanence l’espace entre ses deux oreilles. Bilan des opérations : KIA.. Ah ça, pour faire des selfies avec Kobe Bryant, y a du monde. Mais quand faut aller casser les reins de Rolando...