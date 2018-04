Les notes du PSG

115 buts pour Cavani, Draxler qui oublie les clés de la bagnole à la maison, Meunier qui s’offre une chaleureuse, le PSG aura raté son match, mais pris un point dans cet amical pluvieux.

Cavani (115) : Son nombre de buts en Ligue 1. Zlatan qui ? Bon, à part son penalty, il avait la tête à la : Son nombre de buts en Ligue 1. Zlatan qui ? Bon, à part son penalty, il avait la tête à la Talève sultane , un oiseau rare qui ne compte que 120 couples en France et vit plutôt dans le Sud-Ouest de l'Hexagone.

: Comme dans, il a vu les missiles lui tomber sur le coin de la gueule pendant 45 minutes. C’est ça, aussi, de jouer en jaune fluo, ça fait de lui une cible facile.: Pas toujours sur Briand, Dani . Pas toujours en place sur Thuram , non plus. Dans la semaine, il a fait savoir que si Barcelone l’appelait, il y retournait dans la foulée. On se propose de leur faire parvenir son contact téléphonique, son e-mail, son compte Instagram, son compte Twitter, son compte Telegram, sa boîte postale, l’adresse d’un copain de sa femme et même de son concierge.: Des ouvertures en taclant, des sauvetages en marchant, des lèvres toujours aussi suaves, lede Gold qui tourne dans sa tête pendant un long moment. Sacrée soirée.: Une dégaine à la Simon Phoenix pour tout casser sur son passage. Sait-il seulement se servir des trois coquillages ?: Certains ont la tête en Russie , depuis six mois Layvin a la tête ailleurs. On cherche encore où, mais on vous tient au jus...: Le déambulateur le plus classe du 16arrondissement a dignement fêté son jubilé. En charentaises, le journal ouvert à la page des mots croisés et la pipe au bec. Remplacé à l’heure de la soupe par, toujours la coupe de cheveux la plus laide de la capitale.: Il oublie d’actionner les essuie-glaces quand il reçoit un caviar de Mbappé dans la surface bretonne. Par la suite, il s’est fait bouger par Clément Grenier dans un remake des auto-tamponneuses avant de prendre un tampon de Briand dans le dos. Une activité pour jeune adulte.: Pas idéal de sortir sa belle carrosserie sous les gouttes. Pas de pneus pluie, pas d’ABS, pas d’essence. Une vulgaire Polo III de Montreuil-sous-Bois. Celle de 1994. Quand Francis Llacer jouait au PSG et marquait du milieu de terrain à Caen . Remplacé par, danseur anciennement étoile.: Les pompes de R9 aux pieds, mais plus dans le style d’un autre Brésilien célèbre : Jean-Claude Robignaud. De l’envie, mais trop de pluie. Beaucoup trop de pluie.: Au Parc Astérix en début de semaine avec sa famille,a perdu sa gourde de potion magique. Remplacé par, Marseillais incompris qui a adoré, la tournée d’IAM pour les 20 ans de, qui prie pour Bernard Tapie, qui compte se faire le Mucem en début de semaine et qui avait compris avant tout le monde le signe de Jul avec ses doigts. Du coup, il s’offre une passe décisive du gauche pour rendre hommage à Chris Waddle et un jaune pour célébrer son amour du Ricard.