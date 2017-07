Les notes du PSG

Grand classique pour la première copie de la rentrée : pendant que certains comme Dani Alves et Adrien Rabiot ont bossé pendant les vacances, d'autres comme Marco Verratti ou Javier Pastore n'ont pas ouvert un livre. Aidé par ses élèves studieux, Unai Emery s'en sort avec son premier titre de l'année. Maintenant : au boulot !

Paris Saint-Germain

Daniel Alves (8) : Maîtrise, expérience, charisme, sourire. Un sage poète du terrain. Dani Dan. Maîtrise, expérience, charisme, sourire. Un sage poète du terrain. Dani Dan.

Par Swann Borsellino

» , disait Michaël Youn. Dommage pour Paris, Djibril Sidibé avait vu La Beuze. Comme quoi, Paris a un vrai problème avec les Piqué cet été.Peut-être que si le coup tactique «» de Laurent Blanc contre l' Espagne n'a pas marché, c'est parce qu'il l'a tenté avec Debuchy et Réveillère. Tellement affuté qu'on se demande s'il n'est pas venu de Miami en courant. Désolé pour les Républicains mais à droite à Paris, on est en marche.Comment ça nul n'est prophète en son pays ?S'il fait souvent des indigestions de gros matchs, Thiago Silva a un plat préféré : le tartare de Mbappé. 180 millions d'euros l'assiette, quand même.Les Monégasques ont cherché Benjamin Mendy pendant 90 minutes. Les Parisiens aussi.Comme quoi, il n'y a pas que les Sud-Américains qui rentrent en retard de vacances. Malin, Marco Verratti a demandé à Jean-Luc Mélenchon de lui faire le coup de l'hologramme en première période. Arrivé d'Ibiza lors du deuxième acte, il a montré un bout de son vrai visage : un festival, un caviar, une poussette, un carton jaune. Remplacé par, passé faire un Ncoucou.L'histoire ne dit pas si le chant du cygne est une clause de son contrat, mais force est de constater que l'animal ne chante pas juste. Remplacé par, qui chope un titre avant de se casser à la Juve, histoire de ne pas arriver vierge dans cet immense club.« Aiguisé comme une lame / Pointu comme un couteau / Chauffé comme une flamme / Et puissant comme un fusil d'assaut. » Oui, Rabiot est né en 1995, comme ce tube de Raggasonic.Il est venu faire un petit pont pour le bonheur de la foule puis il est parti. Sean Garnier. Remplacé par, preuve que « temps d'adaptation » ne se dit pas pareil en portugais qu'en brésilien. N'est-ce pas, Dani Alves Quelques escarmouches avec Glik mais pas de mise à mort. Une période de l'année difficile pour les Matadors. Putain de fêtes de Pampelune.