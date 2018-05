Les notes du PSG

Des joueurs offensifs en manque de réalisme, des éléments défensifs en manque de travail et un Lo Celso convaincant : voilà la gueule du vainqueur de la Coupe de France ce mardi soir.

Lo Celso (7) : Grâce à lui et ses poteaux, les fans parisiens et vendéens ont eu très chaud au stade de France ce soir. Quarante degrés Celso.

Par Florian Cadu

Kevin n'est ni un escroc, ni un acteur, ni un mec en cavale. Juste un gars qui ne se prend pas pour un autre, qui fait son taf quand on lui demande, qui mérite plus qu'un statut de simple intérimaire et qui cherche du boulot à partir du mois de juillet. Atrapp-le si tu peux.Ne lui manque plus que la moustache pour devenir une véritable terreur. Pour son propre camp, lorsqu'il se fait déborder dès la première action, comme pour l'adversaire, quand il ajuste ses coups francs. Daniel Alveste en cuir. Suppléé par, pour quelques minutes de préparation avant la Russie » Seulement au moment de soulever le trophée, alors. Pas besoin avant si on est défenseur. Son bras coûte d'ailleurs un but à Mbappé.Un seul Thiago quittera cette équipe cet été. Et ce ne sera pas un défenseur. Heureusement.Ok, Kurzawa a été décevant cette saison. Mais est-ce une raison légitime pour mettre à sa place un mec moins fort qui rate ses bicyclettes ? À ce compte-là, Patrice Évra ou Éric Abidal ont des chances d'aller au Mondial.Un seul Thiago quittera cette équipe cet été. Et ce ne sera pas un défenseur. Heureusement. Remplacé par, qui, espérons, a remporté le dernier titre de sa saison.Aussi à l'aise sur la pelouse de Saint-Denis que dans les rues de Paris. Un vrai côté distractif quand on le regarde. Va sûrement enflammer la piste de danse cette nuit. Adrien Rabi(ot) Jacob.Les conseils d'Eto'o ? «(...)(...)» Entendu. Mais pas encore totalement appliqué, la faute à cette satanée vidéo. Un peu de patience, s'il vous plaît. Sorti en faisant la gueule pour, aussi beau que les lunettes de Neymar Sympa de la part du Paris Saint-Germain de n'aligner que dix joueurs contre des amateurs pour rééquilibrer les débats en première mi-temps. Moins gentil de faire entrer Edinson Cavandange en seconde, puisqu'il finit toujours par récolter un fruit.top player» Désolé pour le remix, Mylène.