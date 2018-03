Les notes du PSG

Globalement pas au rendez-vous, les Parisiens ont chuté à cause d'un Verratti et d'un Di María catastrophiques. Quel fiasco !

Si Areola est presque l'anagramme de L'Oréal, c'est parce qu'il est capable de rendre le cheveu soyeux, mais aussi parce qu'il peut avoir la vivacité de Liliane Bettencourt. Dani Glover.Pas vu, pas pris.» Très solide, mais un petit vicieux comme Ramos ne ferait peut-être pas de mal.La sauce harissa qu'il a pris dans son côté gauche pendant tout le match doit encore lui brûler le coin des lèvres. Berchiche kebab.Une prestation honnête jusqu'à ce carton rouge franchement stupide. Younousse Sankharé aurait fait mieux.Le buste droit, la tête haute, et les relances parfaites dans le bon rythme. Mais en marchant, on ne va jamais très loin. Remplacé par, dont la cote d'amour ne descendra décidément jamais auprès du plus grand nombre.La dernière fois qu'on a vu un mec aussi seul au monde au milieu d'un océan, il avait au moins un ballon nommé Wilson pour tenir le coup moralement. Surtout lors de la dernière demi-heure. Forcément, il a fini par craquer. Et pas qu'un peu...Il devait avoir l'occasion de faire taire les critiques en profitant de la blessure de Neymar , mais le début de confiance que les supporters parisiens plaçaient en lui s'est vite envolé. Petit Angel parti trop tôt. Remplacé par, entré juste pour se prendre des tampons.Beaucoup de déchets dans le jeu, mais toujours la même débauche d'énergie. Et à la fin, même si c'est laid, c'est lui qui marque le but parisien. Comme d'habitude.Ce soir, la tortue ressemblait plus à Franklin qu'à Donatello. Il sait compter deux par deux et lacer ses chaussures, mais pour la donner à Cavani, il n'y a plus personne. Remplacé parpour les cinq dernières minutes. Lass de trèfle qui n'a piqué aucun cœur.