Les notes du PSG

De tristes Parisiens ont pris une petite claque par le Bayern, mais valident malgré tout la première place du groupe. On se console comme on peut.

1

https://www.youtube.com/watch?v=QZXc39hT8t4

https://www.youtube.com/watch?v=Zqn41lMIGg8

Mbappé (7) : Un but qui évite aux Parisiens d'être complètement ridicules, et un match complet qui est le seul motif de satisfaction du PSG ce mardi soir. L'arbre qui cache la forêt ? Vu la tristesse du match de Paris, on parlera à peine du bonsaï qui planque un carré d'herbe jaunie.

Par Alexandre Doskov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il a commencé en laissant un homme aux cheveux blancs ouvrir le score pour rendre hommage à Jean d'Ormesson. Grand seigneur, il a enchaîné par un match un peu balourd pour rendre hommage à tous les intellos qui lisaient des livres à l'école et qu'on mettait au goal parce qu'on ne voulait pas jouer au foot avec eux.C'est Kurzawa qui était coiffé comme Snoop Dogg, et pourtant c'est Dani Alves qui s'est fait prendre ensur toutes les actions. Vite, on oublie et on passe auTout un match à foutre des coups de coude, à envoyer des poussettes et à déclencher des bastons. MMArquinhos.A rendu de bons et loyaux services avant de quitter la pelouse blessé. Au moins, en allant mettre une poche de glace sur sa jambe abîmée, il pouvait se dire qu'il avait été le défenseur parisien le moins mauvais de la soirée. Quant à, il a permis à la baraque parisienne de tenir bon jusqu'au bout sans prendre de nouveau but.A vécu des moments compliqués quand Coman plaçait des accélérations, mais sans être trop ridicule. De là à parler d'un bon match, il y a plusieurs pas que personne ne franchira ce soir.A passé la soirée à se faire trousser par Ribéry. Unde la vie de Zahia en 2009 qui a pris fin quand Francky a été remplacé par Thomas Müller Loin de son meilleur niveau, pas inspiré, souvent poussif. Adrien au Rabais.Pas loin d'être transparent sur pas mal de phases de jeu, à peine utile le reste du temps. Julian pas vraiment Doré qui a souffert en regardant Cocorentin Câline tout cramer sur son passage. Remplacé parqui n'a eu le temps de rien faire.Sa louche sur le but de Mbappé était parfaite. S'il n'avait pas de match à jouer ce soir, il aurait pu aller tenter sa chance ausur M6 et filer quelques frissons à Cyril Lignac et à sa pote Mercotte.Alors, ça fait quoi de vivre uneà l'envers ? Un peu plus et Junior s'offrait le sketch de l'arroseur arrosé. Pourra tout de même mettre en avant son match à peu près correct pour se mettre à l'abri des averses de critiques qui pleuvront sur les Parisiens dès demain.