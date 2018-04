Les notes du PSG

Malgré une attaque en manque d'inspiration, le PSG a su décrocher la victoire grâce à Lo Celso et Areola.

Areola (8) : Qui a dit que le PSG ne pouvait pas compter sur un gardien qui sort des matchs taille patron dans les moments réellement importants d'une saison ?

Par Kevin Charnay

On sait qu'il n'est plus réellement au niveau dans ce qu'il fait, mais on est habitué à le voir dans le paysage. Dani Boon. Lucas est parti et il est désormais le dernier garant du «» . Alors il doit absolument être bichonné.Un petit duvet tout mignon en guise de moustache, mais déjà un comportement de daron sur le terrain. Presque flippant.L'enfance du petit Yuri a dû être terrible, à se faire rouer de coups tous les jours à la récré à force de prendre des petits ponts. Alors soutien.Un mec qui respecte le produit en distribuant de belles choses, mais ça ne l'empêche pas de le faire dans des quantités industrielles. Giovanni Rana.Une roulette incroyable entre deux joueurs qui pardonne tout le reste de sa prestation moyenne.L'histoire retiendra que le fabuleux phénomène Mbappé s'est fait engloutir un dimanche soir d'avril par Maxime Poundjé. Remplacé parà la 81minute, bien content d'avoir pu monter au jeu.Lorsqu'il est dans un bon soir, sa silhouette longiligne lui donne une certaine élégance. Lorsqu'il est dans un mauvais soir, ça lui donne juste une dégaine de grande carcasse. Et ce soir, il sentait clairement la mort. Remplacé parpour la dernière demi-heure, qui ressemble déjà plus à un éducateur qu'autre chose.Une fâcheuse tendance à dérailler et à se laisser submerger par sa folie lorsqu'il commence à trop garder le ballon. Vol au-dessus d'un nid de Nkunku. Remplacé par Draxler pour les trente dernières minutes.On joue la 92minute, le PSG est déjà sacré champion de France , et le voilà qui tape un énorme sprint pour couper une contre-attaque. Attachant à souhait.