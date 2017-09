Les notes du Luxembourg

Pourquoi attaquer quand on peut se contenter de bien défendre ? Avec ses nombreux cadres venus de Metz, le Luxembourg a fait honneur à notre belle Ligue 1.

Philipps (8,5) : Chef de la défense luxembourgeoise, toujours là pour assurer au moment du coup de chaud. Philipps Etchebest.

Par Théo Denmat

Vous vous souvenez du jeusur NES ? Celui où il fallait tirer sur les canards ? Jonathan Joubert , c’est le chien du jeu. Celui qui se marre à chaqueet qu’on ne peut jamais descendre même en spammant la manette. On aurait bien fait la comparaison avec Bryan Joubert, mais il a manqué une gamelle. Dommage.Souvent partout, parfois nulle part. Il aurait peut-être pu faire plus, ou moins, mais bon, finalement Jans sait rien.Il en a tellement pris plein la tête en repoussant tous ces centres qu’il faudra prévoir un bac de glace à l’hôtel. Il a joué 90 minutes et est passé plus proche du K.O que Floyd Mayweather.Pourtant doté d’un maillot plus blanc que blanc au coup d’envoi, le latéral gauche s’est fait une vilaine tache en quelques minutes à peine. Et elle s’appelle Mbappé. Comme quoi, le détachant Jänich Oxi Action ne résout pas tous les problèmes.Un défenseur central qui joue milieu de terrain, forcément, ça demande un temps d’adaptation. Anonyme parmi les anonymes, il a pourtant été essentiel dans le rouage défensif de son équipe. Le soldat inconnu.Surdoué, plus grand espoir de son pays, déjà titulaire en sélection. Mais à 17 ans. De quoi filer un coup de vieux à Mbappé. Remplacé par, qui a passé trente minutes à faire danser Laurent Koscielny À l’heure où l’Olympique lyonnais cherche peut-être un remplaçant à Sergi Darder , le petit Christopher avait une vraie carte à jouer ce soir. Sa plus belle action restera ce début de baston avec Pogba.Dans la vraie vie, Da Mota est banquier. Alors comme il adore son job, il a ramassé des billets, effectué quelques transactions sans risques et fermé les bureaux sans oublier sa commission. Forcément, il n’y avait pas la place pour un braquage. Remplacé par, qui a rajouté ses jambes au mur luxembourgeois devant la surface.Quand on a éliminé le Glasgow Rangers en Ligue Europa cet été, on peut bien briser la carrière internationale de Kurzawa, non ?A remué ciel et terre pour se procurer une occasion de but, que Lloris a dévié en corner. Ensuite ? Il a disparu comme David Copperfield à ses plus belles heures. Remplacé par, aka