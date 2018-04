Les notes du Bayern

Les Bavarois ont réussi à se réorganiser rapidement malgré les sorties sur blessure précoces de Robben et Boateng. Mais par manque de réalisme, ils ont fini par se faire renverser par la houle madrilène. Pourtant, un grand Franck Ribéry tenait remarquablement la barre.

Ribéry (8) : Ok, il rate un face-à-face tout cuit à 1-0, mais il faut se creuser la tête pour se souvenir d'un Francky aussi saignant. Encore 180 minutes à ce niveau et c'est tout un pays qui les suppliera, Didier Deschamps et lui, de s'asseoir autour d'une table. Malin, il a même essayé de libérer une place en savatant Varane. Ribérimontada.

Par Mathieu Rollinger

Certains militaient pour qu'il soit le numéro un allemand en Russie , en cas de défection de Neuer. Impuissant sur les deux buts. Malgré sa belle parade face à Benzema, Sven risque de glisser dans la hiérarchie. Ulreich Ramé.Le latéral a giclé en contre pour faire culbuter d'une feinte de regard Keylor Navas comme un amateur. Merci qui ? Merci Jacquie et Kimmichel.Vouloir rendre hommage à Sammy Traoré en demi-finale de Ligue de champions, c'est admirable, mais cela nécessite d'avoir les adducteurs solidement accrochés. Ou aucun adducteur du tout. Remplacé parqui lui ne peut que se grimer qu'en John Cena.Il a globalement réussi à éteindre Cristiano Ronaldo et à apporter le danger sur les coups de pied arrêtés offensifs, sans que cela ne paye à la fin. De quoi filer le bourdon, pour être complètement raccord avec la traduction germano-française de son patronyme.Alors qu'il partait sur une jolie coupe au carré, l'habituel coiffeur bavarois s'est rendu coupable d'un coup de sabot malencontreux sur le second but madrilène. De quoi réfléchir à deux fois avant de pousser la prochaine fois les portes du salon Rafinhi'tif.Du courage pour monter au front et défendre les droits de ses camarades, mais n'a pas pu empêcher le train Marcelo de partir en direction du petit filet. Philippe Martinez. Remplacé par, dépourvu comme un étudiant passant les exams après deux mois de blocage.Présent juste le temps de finir l'apéro, avant de sortir au bout de sept minutes sur blessure. Robben & nuts. Remplacé parqui avait sorti couteau et fourchette pour se payer une belle tranche de Real, sans pour autant pouvoir finir son assiette.Souvent bien placé, mais toujours avec un petit peu de retard qui l'empêche d'être décisif. Quand c'est plus l'heure, c'est Müller.Passeur décisif et étincelant dans ses prises de balle, il était parti pour finir comme le meilleur Madrilène du match. Le seul employé du Real Madrid déçu ce soir.Un vrai point de fixation, mais qui a manqué de mordant, même s'il a croqué comme jamais l'égalisation. Si Jupp cherche du Fixodent...