Les notes du Bayern

Une boulette de Sven Ulreich vient gâcher le formidable travail effectué au milieu de terrain par Alcántara et Tolisso, tandis que Müller et Lewandowski se sont cassé les dents face à un Navas impérial.

759

Süle (8) : Parce que son nom a une consonance turcophone, il a jadis failli être appelé en sélection de jeunes de l’autre côté du Bosphore. Bon, finalement Niklas est devenu international allemand, mais ce soir, c’était comme un Turc qu’il était fort.

Par Julien Duez

Comme la place à laquelle il pouvait prétendre dans la hiérarchie des gardiens allemands à la Coupe du monde. Mais finalement, il paraît que Manuel Neuer se remet plutôt bien de sa blessure au pied.Kimchi: mélange de chou chinois et de légumes fermentés. Très pimenté. Kimmich: mélange de shoots de choix et de placement fermenté, en tout cas sur le premier but face à Marcelo . Très pimenté aussi.Plutôt-mels en début de match, il se transforme rapidement en-mels, en référence au cri d’exclamation que provoquent ses incursions dans la surface.S’il jouait à Milan, chanterait-on «» à sa gloire ? Oui, si l’on retient sa contribution offensive. Non, si l’on s’arrête à son marquage sur la tête de Benzema. En tout cas, après 300 matchs avec le maillot du, il mérite qu’on l’appelle Alabayern.Remplaçant à l’aller, il a prouvé qu’il devait être sur le terrain face à un adversaire pareil. Son portable risque d'exploser avec tous les messages que va lui envoyer le Barça pour le rapatrier au Camp Nou.Si c'est Neymar qui fait le même petit pont sur Kroos, il tourne en boucle pendant deux ans et demi sur les réseaux sociaux. À part ça, les Lyonnais ont certainement apprécié sa passe décisive pour Benzema. Remplacé par Wagner (74, 5), l’autoproclamé meilleur attaquant d’ Allemagne est définitivement plus à l’aise contre Francfort que contre un gros d’Europe.Un match énorme, OK, mais c'est quoi cette mode de ne pas célébrer face à son ancien employeur ? Insupportable ! Quelques minutes plus tard, alors qu'Asensio est pris de crampes, il sort le ballon et se fait houspiller par ses propres coéquipiers. Faut pas se demander pourquoi Heynckes l'a sorti dans la foulée, hein.Comme Benzema, il a livré une performance qu’on aimerait revoir sur les pelouses russes cet été. Parfait dans son duo avec Alaba, on était à deux doigts de dire : «» Mais finalement, il sera dans son lit plus tôt que prévu.En Allemagne , Müller évoque aussi une marque de laitage, proposant entre autres des yaourts aux fruits, dont Thomas aurait merveilleusement illustré celui aux fraises.Manque terrible d’efficacité. Quelques occasions que même Sandro Wagner aurait pu concrétiser. Quoique... C’est dire !