Les notes du Bayern

En ballottage défavorable à la pause, le Bayern s’est énervé en seconde période. Et à l’image d’une berline allemande intérieur cuir qui accélère sur l’autouroute, ça pousse fort. Très fort.

Lewandowski (9) : Alors comme ça, on cherche à le faire passer pour un mauvais défenseur ? Pathétique. De toute façon, ce tueur à gage est au-dessus de ces sottises. Le daron de la classe, c’est lui et personne d’autre. Beaucoup plus Redford que Robert. Remplacé par Thomas Müller (85e), histoire de montrer qu’ils ont plus de puissance.

: Malgré un bras bionique un peu rouillé sur le coup franc de Mesüt Ozil, Terminator était encore en vision infrarouge ce soir. Hélas, pour obtenir une, il faut un minimum d’aide défensive. Agacé, le voilà qui pose des soufflantes sur ses coéquipiers. Manuel: Le débat sur le meilleur latéral droit au monde est à la fois chronophage et absurde, et ce depuis au moins cinq bonnes années. Laissons la vitesse et la fougue aux autres, Philipp suit son slogan habituel :: La soirée bavaroise de la Saint-Valentin semble s’être terminée très tard pour le Basque. Malgré lui, son coït s’est poursuivi à l’Allianz Arena dans un délire plus sado-masochiste à la sauce. Un fantasme limité à 45 minutes.: L’intelligence tactique du dernier défenseur pour bien jouer le hors-jeu, de l’assurance dans la première relance, mais un compagnon de défense centrale en gueule de bois. Pas facile de bosser pour deux.: Hyperactif, ses centres ont mis une pression constante dans la partie. Certes, son sens de la négociation pour obtenir des pénos évidents reste à perfectionner, mais le garçon sait cogner. David à la batte.: Un léger manque d’anticipation sur le but encaissé par les siens, mais pour le reste, c’est toujours oui. Après le football, pas besoin d’études supérieurs pour lui. Sa carrière dans le métier d’architecte est déjà toute tracée.: Un sioux déchaîné devant les tuniques jaunes et des tatouages pour compenser les peintures de guerre. AV est resté un enfant dans sa tête, les cuites et les voitures cassées en plus. Mais quand on est un chef de tribu, tout est permis.: Sans Silva ni Motta hier, le troisième Thiago a fait honneur à son blase cette semaine, en mode joga bonito. Ah tiens, c’est marrant : en 2013, il jouait encore au Barça et manquait de temps de jeu.quand tu veux te souvenir des rois de l’humour français,pendant les fêtes de Noël, le combo café-clope-caca après la pause déjeuner... Puis l’enroulé du gauche d’ Arjen Robben . Les classiques ne meurent jamais. Remplacé par Rafinha (88e), raffiné.: Moins à l’affiche que ses deux partenaires offensifs, il reste toujours présent quand il faut lâcher les chevaux avec son moteur V12. Suite à ces déclarations évasives sur son avenir en début de mois, attention tout de même à la chute libre. Michael Douglas Costa