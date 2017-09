Les notes du Bayern

Ce mercredi soir, le Bayern Munich a eu le ballon mais a laissé de côté le légendaire pragmatisme allemand et s'est fait dépassé en contre-attaque.

Martinez (7) : À l'attaque pour envoyer une grosse demi-volée, en défense pour faire un énorme sauvetage devant Cavani. Bref, il a été au four et au moulin pour tenir son équipe à bout de bras, en vain. Ravi, Martinez.

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un mec costaud, pas très beau à voir dans son sport, éternel numéro deux derrière un robot plus évolué que lui. Jan Ulreich.Toujours disponible dans son couloir droit, il a été une des rares satisfactions côté allemand. L'arbre qui cache la forêt., quoi.Un mec qui attend sa chance depuis des lustres et maintenant qu'il l'a, on ne sait pas trop ce qu'il en fait. Niklas Hulot.OK, il revient de blessure, ça peut servir d'excuse. Mais il s'est fait mâcher comme un vulgaire chewing-gum tout le match par Kylian Mbappé, notamment sur le troisième but. David Malabar.Malgré toutes ses qualités, Corentin en est encore au stade larvaire du joueur capable de performer dans les grandes écuries européennes. Coco l'asticot. Remplacé dès la mi-temps par, qui est venu se chauffer avec Verratti et louper ses corners. Rien de plus.Positionné devant la défense, Thiago a encore été impérial de justesse dans le placement, la gestion du rythme, et la passe. Sans fioritures. Ah non, merde, c'est un autre Thiago, ça...Attention, chien méchant. Un fou furieux, qui quelque soit le score, court de partout, aboie, tacle, et mord les mollets. Livin la Vidal loca.Il y a trois ans, Thomas Müller était un joueur inélégant, pas impressionnant techniquement, peu rapide, peu puissant. Mais il avait le talent de réussir à être décisif malgré tout ça. Aujourd'hui, il est juste inélégant. Remplacé par Robben (69), qui n'a pas eu l'occasion de caler sa spéciale. Aucun intérêt.Avant le match, les Munichois se sont dit : «» . Du coup, ils ont tout misé sur lui en multipliant les centres. Même s'il s'est démené partout sur le front de l'attaque, cela n'a pas suffi.Ah bah tiens, encore un mec qui n'a rien fait depuis 2014. Avec deux ailiers de 33 et 34 ans toujours blessés, il est temps de changer d'époque. Remplacé à la mi-temps par, qui est venu courir très vite sur son côté. Comme d'habitude, toute la journée.