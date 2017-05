Les notes du Bayern

Le Borussia Dortmund a son mur jaune, le Bayern Munich a Manuel Neuer. Mais même avec un portier robotique en forme, les Allemands se sont écroulés en raison d'une charnière centrale pas au point.

Neuer (10 - 2 buts - 1 petite boulette + 8 arrêts) : En plus d’être réglé à la perfection, le robot allemand fait peur aux attaquants adverses vu qu’il n’est pas humain. Comme Pellè qui avait loupé son tir au but à l’Euro devant le gardien et qui a récemment reconnu qu’il ne voulait pas « se moquer » , les attaquants madrilènes ont souvent flippé au moment où il fallait le contrarier. En même temps, les snipers se font désormais shooter par des robots tueurs. Mieux vaut donc se calmer sur la gâchette. Sauf quand on s'appelle CR7 et qu'on est capable de pirater un système informatique.

Les contres des arêtes madrilènes, il les redoutait. Il l’avait annoncé. Mais quand on a quinze ans de cuisine derrière soi, on sait normalement à quoi s’en tenir. À son rythme, chef Philipp s’est donc doucement farci sa petite viande. L’a désossée et présentée en fines lahmelles. Sauf qu'il s'est trompé de recette. Pas suffisant, donc, pour décrocher une nouvelle étoile.Pas le meilleur Boateng ce soir. On aurait préféré voir la folie du frère. Ou de ses fans.» Et pas que pour le rouge. David Silva + David Beckham = David Alaba . Vous n’y croyez pas ? Résolution de l’équation : l’énergie du premier + le talent du deuxième + l’élégance du troisième = un latéral autrichien. On délire ? C'est vrai. Alors multipliez le tout par le charisme de David Hellebuyck.La bombe que tu as connue au début des vacances et que tu ne reverras plus jamais après la saison. Du coup, tu profites de chaque moment avec elle pour la regarder et espérer prendre du plaisir. Même si elle est beaucoup moins fun et moins jolie qu’au départ. Nous a quittés avec regret et colère pour, moins sensuel et plus réaliste.Après avoir ouvert le score, il a vendangé un penalty. Mais cette tentative de une-deux avec Thomas Pesquet est le genre d'audace qui mérite d'être saluée.En ce moment, il se partage le statut de meilleur milieu d’Europe avec Kanté. Bah y a pas à dire, de magnifiques jambes restent plus sexy que 25 poumons. Mais sont moins utiles.Sa prestation a vaguement dit quelque chose à Florentino Pérez . Sauf qu’à l’époque, les images étaient en noir et blanc. Raison pour laquelle il n'avait pas vu le talent.Provoque un penalty, à l'origine du premier but. Ce mec-là a découvert l’élixir de jouvence. Toujours la même gueule, toujours aussi rapide, toujours aussi explosif. Ses cellules semblent rajeunir au fil des années. Non Zlatan, ce n’est pas toi Benjamin Button. Remplacé par, qui possède quant à lui un organisme normal.Mais pourquoi Ancelotti a-t-il décidé de jouer à dix en apprenant l'absence de Lewandowski ?