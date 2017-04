Les notes du Barça

Confronté à un collectif turinois impressionnant, le Barça manque une seconde remontada consécutive. La faute à une anesthésie générale de la MSN devant cette Vieille Dame bien pensante.

534

FC Barcelone

Youtube

Youtube

Youtube

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

: Un homme qui aura permis de laisser le suspense perdurer 93 minutes., Marc-André.: Le mec écrit trois petits points sur Twitter la veille du match et récolte 130 000 retweets. Le jour du match, ce même mec évite trois petits ponts sur le ter-ter devant 100 000 spectateurs. Réseaux sociaux > Realité.: Une fois que la défense est stable, Big Sam pisse droit et peut tranquillement s’occuper du cas Dybala avec Piqué. Ah, si Jordi Alba avait été titulaire au Juventus Stadium...: La meuf que tu as attrapée une fois en sachant que c’était le coup d’un soir. Mais il ne faut pas lui dire, ça va lui faire de la peine... Et si on lui disait sur de l’instrumental ? Avec de l’autotune ça passera peut-être mieux. Remplacé par Javier Mascherano (78e), qui ne fait pas trembler le bouffon.: Aussi invisible qu’une Serena Williams enceinte. Remplacé par Paco Alcacér (57e), Alcasper.: Papoter avec l’arbitre, il sait faire. Le problème, c’est qu’au bout d’un moment, un match dure 90 minutes. Allez, 95 maximum... Mais négocier 26 minutes de temps additionnel, c’est non.: Un jour dans sa carrière, Don André s se sera trouvé au mauvais endroit, mué en découpeur à l’aide d’un tacle par derrière. Plus jamais, plus jamais, plus jamais ça.: Ce soir, Leo se couchera avec Antonella Roccuzzo dans son lit, avec une petite cicatrice sous l’œil pour se la jouer guerrier des grands soirs. Impeccable pour demander un soin de son infirmière favorite.: Des dribbles aussi nombreux que les moutons que l’on compte pour s’endormir. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10... Zzzzz...: La BBC à vaincre, ce n’est pas celle que l’on croit. Dans la classe de Cours Préparatoires, les aventures de Ratus se terminent à l’épisode «» .