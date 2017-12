Les notes du Barça

Le Barça avait encore les yeux collés autour de 13 heures, mais une fois que Paulinho et Suárez ont secoué les troupes, les Blaugrana se sont remis à table comme des morts de faim. Trois coups de fourchettes plus tard, le Real est désossé.

Paulinho (7) : Plutôt qu'envoyer des cartes de vœux, Paulinho a profité de ce Clásico pour faire coucou à ses anciens employeurs. Ses ex-collègues chinois étaient tous devant leur poste de télévision et il a tenu à rappeler aux Anglais qu'il est toujours un sacré joueur box-to-box. Petit Paul a donc bien profité de son Boxing Day anticipé. Remplacé par André Gomes, qui lui n'avait visiblement personne à embrasser.

Alors que la plupart de ses collègues étaient à l’apéro en première mi-temps, il a assuré la réception des visiteurs en les invitant à repasser plus tard, avant de fermer la boutique quand tout le monde était de retour à son poste. Un standardiste pendant un pot de fin d’année.Il était parti pour faire un match fade, faiblard, sans conviction en attaque et sans mordant en défense. Puis Valverde lui a fait croire à la mi-temps qu’il y avait uneà faire. Joli subterfuge, puisque Sergi s’est enfin mis à jouer et à balancer des passes décisives. S’il y avait un sixième but à marquer, il aurait été là. Remplacé par, qui avait mis une option sur le troisième.La liberté d'expression, Gerard est pour si c'est pour permettre aux Catalans de décider de leur sort, beaucoup moins quand il s'agit d'un Benzema qui agite la main pour prendre la parole.D'habitude, quand Thomas est entouré d'hommes en blanc, ce n'est pas bon signe pour lui. Mais quand il a vu que Karim Benzema avait un short sous sa blouse, il s'est rappelé que le Bernabé u n'était pas un hosto.Il avait remporté trois sprints sur cinq face à son adversaire de couloir, mais a fini par couper la ligne d'arrivée seul, après que Carvajal fut disqualifié pour avoir mis volontairement sa main devant le canon du starter.Il a commencé la partie au petit trot, pour éviter de s'étouffer avec les noyaux d'olives, avant de finir par faire une tapenade avec les milieux croates qu'il avait dans son panier.À force d’hésiter entre le pistolet Nerf Elite Disruptor bien offensif, et le Rubik’s Cube Pyramide plus en rapport avec ses qualités d’organisateur, Ivan semblait complètement à la dérive dans les rayons de la. Et c’est quand tout le monde s’est demandé où il était passé qu’il a fini par s’amuser comme un dingue au milieu des poupées madrilènes. Être oublié chez Toys’R’Us, un kiff de gosse.Totti, Pirlo, Xabi Alonso Nicolas Seube , Kaká, Rosický... Trop d’idoles ont tiré leur révérence en 2017. Iniesta remplissait plusieurs critères pour les rejoindre, semblant plus pâle que jamais. Mais André s a fait de la résistance et a prouvé, une nouvelle fois, que son heure n'était pas encore venue.Le teint cireux, de la paille sur le menton, sandales aux pieds, des mouvements limités et beaucoup de personnes penchées au-dessus de sa couche. Le petit Jésus semblait tombé de son lit. Mais pour contenter tous ces païens, il s'est décidé à s'installer dans sa mangeoire avant l'heure et à produire son miracle syndical.Pour les fêtes, Luis mangera ses huîtres trois heures pile après les avoir ouvertes, boira deux verres de mousseux avant de prendre le volant, pas un de plus, lancera son décompte pour la nouvelle année à 23 heures 59 minutes et 50 secondes et vous transmettra ses vœux le 31 janvier. Toujours à la limite, mais pour cette fois, c'est validé.