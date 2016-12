Les notes du Barça

Cela s’est vu dès les premières minutes, le Barça était inquiet de jouer ce Clásico. Aucune individualité n'est sortie du lot. Et puis le pistolet de Suárez s’est enclenché.

Neymar (7) : Des crampons en savon, c’est gênant pour bien jouer. Alors le Ney s’est dit qu’une paire de moulés, c’était fait pour jouer avec les semelles. Résultat : une passe décisive et des reins récupérés un peu partout sur la pelouse. Remplacé par Denis (88e), qui gratte cinq minutes d’un Clásico sur son CV. : Des crampons en savon, c’est gênant pour bien jouer. Alors le Ney s’est dit qu’une paire de moulés, c’était fait pour jouer avec les semelles. Résultat : une passe décisive et des reins récupérés un peu partout sur la pelouse. Remplacé par(88), qui gratte cinq minutes d’un Clásico sur son CV.

: Avec encore une flopée de relances approximatives et ses déplacements façon tortue, Marc-André sait désormais boucher ses angles. Bientôt, il saura lacer ses chaussures et compter deux par deux.: On a connu la misère infligée à Marc Bartra par Gareth Bale . Aujourd’hui, c’était la valse de Sergi Roberto face à Lucas Vasquez. Le symbole d’une baisse de niveau au Barça : Emprunté, à l’image de son équipe, Shakiro s’est mué en sauveur en fin de première mi-temps. S’il souhaite devenir président à l’avenir, il assume déjà son statut de taulier.: Une intervention illégale sur Vasquez, un accrochage de maillot litigieux sur Cristiano sanctionné d’un petit pont. Où est passé Masche ? Malgré un léger sursaut, son cousin prisonnier ferait mieux de purger sa peine à l’ombre.: Après des semaines d’absence, le Barça a retrouvé un vrai arrière gauche. Mobile, rapide et toujours là pour plaider la cause des siens. Sauveur de dernière minute devant le Père, le Fisc et le Saint-Esprit.: Avare de bons ballons donnés et au vu de son visage de junkie au bout du rouleau, Ivan n’était visiblement pas dans son assiette. Sans solution, le rat qui tique finit par quitter le navire. Remplacé par, qui récupère le brassard d’entrée de jeu devant Messi, à juste titre.: Autoritaire dès le début de la partie, il s’est isolé au milieu du terrain. Seule, la tourelle s’est donc transformée en araignée aux grandes pattes pour tisser une toile de sécurité. Peter Parker était en vacances à Barcelone.: En plus d’être coûteux au prix d’achat, le Portugais met en danger son équipe à chaque perte de balle. En réalité, il manque un «» à la fin de son prénom. Remplacé par, râleur de luxe.: Pour un joueur de son talent, l’aide de l’arbitre n’est pas nécessaire. Pour un joueur de son talent, il ne fait pas assez confiance à son pied droit. Lionel n’était pas au top ce soir, il faut savoir le dire. Sixièmede suite sans but pour lui.: Une demi-occasion en première période, et c’est tout. Bref, un bout de pain rassis en guise d’apéritif. En bon carnassier, l'Uruguayen a fait les courses tout seul pour acheter de la charcuterie de qualité à prix cassé. Luis la Brocante.