Les notes des Herbiers

Alors qu'on leur promettait une déculottée, Les Herbiers sont loin d'avoir été ridicules, notamment grâce à Captain Flochon et à Pichot le gardien du temple.

Par Kevin Charnay

Le meilleur Pichot qui a joué à Paris ne s'appelle plus Stéphane. Désormais, il se prénomme Matthieu.Des regrets sur sa carrière, il peut en avoir. Car il n'a rien à envier aux arrières droits de Ligue 1. Et même d'Europe. Après tout, lui aussi est capable de forcer Ángel Di María à perdre chacun de ses ballons. Ave Marie.L'histoire retiendra qu'il a été l'auteur de la seule frappe cadrée des Herbiers dans ce match. À la 88minute. Il pourra s'en vanter auprès de ses enfants.Les jambes si raides face aux accélérations parisiennes qu'elles n'ont jamais quitté la position perpendiculaire par rapporte au terrain. Guillaume D'équerre. Adrien Pagerie ... Des arrières gauches qui se valent clairement.Une petite boule de nerfs qui a couru partout sur son côté droit. Il a tout fait. Et un peu n'importe quoi, aussi.Un capitaine courage qui n'a cessé de courir, de motiver ses coéquipiers, et de tenter de garder un peu le ballon. Tout est bon dans le Flochon.Se faire bouffer physiquement par Giovani Lo Celso , c'est chaud. Même pour un joueur des Herbiers. Plus efficace dans une partie deque sur un terrain. Remplacé parà l'heure de jeu. Un Népalais enrhumé. Dabassté.Un blondinet plutôt sympa et plein de bonne volonté. Mais qui a tendance à être invisible sur le terrain, malheureusement. Valère Germann. Remplacé parà l'heure de jeu, qui a eu l'occasion de faire son petit rush.Sur le but de Kylian Mbappé, il fait faute sur Marquinhos et oblige le Brésilien à commettre une main. Résultat : pas de penalty, et un but refusé au PSG . On n'avait pas vu un mec autant entrer dans la tête de quelqu'un (celle de l'arbitre en l’occurrence), depuis Leonardo Di Caprio dans. Remplacé parpour les dernières minutes, qui adore tricoter.Aligné en pointe en tant que faux numéro 9, il s'est démené pour faire quelque chose des rares ballons qu'il a eu à se mettre sous la dent. L'élégance d'un ange grâce à son nom de famille, pris au sérieux par personne à cause de son prénom.