Les notes de la France

Battue pour la première fois de son histoire par la Colombie vendredi soir (2-3), l'équipe de France a tout donné pour se faire renverser. Son derrière, notamment.

Kanté (6,5) : Un jour de 2016, Didier Deschamps avait décidé d’éteindre son flambeau au nom de la réorganisation royale. Aujourd’hui, N’Golo est revenu, s’amuse à pousser Pogba sous une couettte, fait la sécurité derrière, casse des lignes en deux et assure la transmission d’énergie aux fusibles offensifs. Un lapin Duracell coupable sur le 2-2. Mais un lapin Duracell quand même.

Par Maxime Brigand, au Stade de France

Aussi précis au pied que François Trinh-Duc, il s’est fait percer sur le premier but colombien. Un capitaine alternatif sur un bateau de croisière. Il n’est pas en prison, Francesco Schettino ?Excité en première période, il a plongé en seconde et s’est même offert une danse avec James Rodríguez . Sale temps pour la droite, même s'il s’est mis quelques voix de côté avec sa distribution de tracts sur le second but des siens.Fautif sur les deux premiers buts colombiens, incertain à la relance et anormalement perdu dans ses replacements, l’ouvrier Varane a continué à jouer avec le piquet de grève à Saint-Denis.Une bougie dans une défense en panne d’électricité. Le canari a d’abord passé sa soirée à jouer avec ce Grosminet de Falcao, souvent caché, mais finalement égalisateur, et à éclairer un quatuor sur un fil. Puis, la flamme s’est éteinte, à cinq minutes de la fin et ce penalty concédé. Rageant.De nouveau invité à enfiler sa serviette, il s’est offert une soirée ramasse-miettes dans son couloir. Luka Rocco Magnotta était en virée à Saint-Denis vendredi soir. Remplacé par, qui compte donc plus de minutes internationales que Presnel Kimpembe . Drôle de monde.Pas facile de montrer le bout de son nez quand son associé s’amuse à jouer tout seul avec les projecteurs. Blaise a fait le boulot à moitié et s’est envoyé une soirée déguisée en Robin. Remplacé par, qui s’est allumé un pétard en rentrant et a vacillé avec ses potes.Décalé à droite du carré offensif tricolore, il a cavalé pour la première fois avec son numéro dix (merci Nike, hein). Une belle occasion pour un clin d’œil à Julien Faubert, mais aussi pour alterner entre le croquant et le croqué. Soit une passe décisive délicieuse pour Lemar, un Frank Fabra foutu deux fois sur le cul et une grosse pile de futilités. Le collègue talentueux qui passe son temps à faire du, quoi. Remplacé par, sans bouée dans les vagues, mais toujours prêt à s’agiter pour les autres.Face à la Colombie , Jean-Jacques Bourdin était au micro, mais le vrai homme libre était sur le terrain, avec des poumons géants. Et sans bonnette. Jean-Pierre Papin = Zidane - 1 = Trezeguet - 4. Lui, c’est Olivier. Et même quand il patine, son pote Ospina se charge de lui glisser la cuillère dans le bec. Remplacé par, dépucelé dans les larmes.Il a commencé sa soirée en frappant contre un Olivier et s’est ensuite contenté de danser entre les feuilles. Un bourgeon de printemps, avec un sacré talon et une difficulté à pousser dans la tempête. Remplacé par, sans