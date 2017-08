Les notes de Toulouse

Impuissants du début à la fin, les Toulousains n'ont pas trouver les clés pour contenir Neymar et ont même fini par encaisser quatre buts en supériorité numérique. Jeu, set et match.

Toulouse FC

Par Kevin Charnay

Saint Alban, ou Alban de Verulamium, fut le premier martyr anglais. Alban Lafont n'est pas anglais, ce n'est pas le premier à souffrir face au PSG , mais il avait bien tout du martyr ce soir.Un énorme déboulé côté droit, un grand pont sur Kurzawa, et un centre parfait pour le but de Gradel. Il a certes passer sa soirée à se faire pilonner par Neymar , mais il aura au moins pu se faire plaisir une fois.Même s'il n'a pas pu tenir le bateau à lui tout seul jusqu'au bout, il s'est montré extrêmement solide. Et on passera volontairement outre le dernier but de Neymar . Diop, fixation extrême.Son premier but pour Toulouse à l'extérieur a permis aux siens de croire à un possible retour l'espace d'une minute. Et il n'y a rien de plus beau sur Terre que d'apporter de l'espoir.En bon suisse qu'il est, il est parvenu à rester en dehors de tous les conflits pendant une heure et demie. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on demande à un défenseur.Les milieux de terrain parisiens se sont régalés à le tartiner de tarama pendant une heure et demie. Alexis Blini.Il ne vient peut-être pas du même Brésil que Neymar , mais ça fait toujours du bien d'avoir un joueur qui a la dalle sur le terrain.La première de Neymar au Parc ? On s'en fout. Tous les projecteurs étaient braqués sur lui pour son grand retour en Ligue 1. Et il a répondu présent en ouvrant le score d'une belle reprise de volée sur l'un de ses premiers ballons. Pour revenir dans la course, il l'a donc joué sprinteur. Stuart O'Gradel. Remplacé par à l'heure de jeu par, le guide que personne ne suit.La dernière grande blonde qui s'est fait boire aussi vite, c'était une pinte un soir de Saint Patrick à Dublin. Remplacé parà l'heure de jeu, qui ne rayonne pas autant sur un terrain que le laisse espérer son prénom.Chahuté par Neymar dès les premières secondes de jeu, il n'a semble-t-il jamais réussi à s'en remettre. Qu'il profite d'être à Paris pour aller sillonner les friperies, les barber-shops et autres foires au quinoa de la capitale. Enfoiré de hipster. Remplacé pardès la mi-temps, dont la force de persuasion est un peu moins impressionnant que l'apôtre.Pendant que son idole et ancien coéquipier continue de s'éclater au Mexique , Andy a passé 90 minutes en enfer. Mais il a le mérite de s'être battu comme le plus beau des diables.