Les notes de Toulouse

Apathique devant un collectif marseillais pas si impressionnant, Toulouse s’est emmêlé les pinceaux et oublie son Lautrec. Une défaite logique, où seuls Lafont et Durmaz sont à exempter de reproches.

Lafont (6) : Le saut en hauteur, le saut en longueur, la sortie aérienne, la sortie dans les pieds, le dégagement, la prise de balle, la claquette, le placement du mur, le plongeon pour la photo, la pêche dans les filets. Décathlon, Lafont la forme.

Lafont - Moubandje, Diop, Jullien, Amian - Cahuzac - Jean, Imbula (Blin 62), Durmaz (Delort 52), Somalia - Toivonen (Khalid 62: Les handicaps cumulés d’Amadou et Mariam, sans le talent artistique. Du coup, on n’y voit plus grand chose.: Copain comme cochon avec son pote Jullien, il s’est chargé de mettre la pagaille au sein de la défense centrale toulousaine. Du coup, c’est bel et bien la porcherie.: Copain comme cochon avec son pote Diop, le capitaine n’était pas capable d’organiser sa défense face aux offensives phocéennes. À l’image de son club, il s’est fait très fessé.: Deux buts marseillais dus à sa mégarde. Bravo champion.: Conan le Barbare s’est appliqué à ne pas prendre de carton pendant le match. Une sacrée performance. Mais du coup, il sert à quoi ?: En voilà un qui aurait très envie de voir Bielsa rester en Ligue 1. Pour signer à Toulouse, hein. Des chaussures fluorescentes pour jouer son rôle de fantôme Playmobil à la perfection. Remplacé par, le prototype foiré de Daley Blind : Jimmy avait la tête des mauvais jours, celle où il voit que la chance ne veut pas lui sourire, malgré des efforts répétés. Et comme elle est partie, attention, Jimmy tourne pas rond. Jimmy, t’es fort, mais tu pleures, dans le cuir de ta civière. Remplacé par, qui préfère les larmes tatouées aux vrais pleurs.: Qu’est-ce qu’un grain de riz dans un Vélodrome ? Un Somália à vomir toute la nuit. Une mauvaise blague proposée par les sucreries Dupraz.Le problème quand on répète toujours deux fois la même chose, c’est que ça en devient trop prévisible.: Le saviez-vous ?en portugais se traduit par bonjour. Et bah bonjour tristesse, alors. Remplacé par, qui se consolera dans le bus avec son homonyme disc-jockey américain.